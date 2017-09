L’Atlètic Escaldes, a Segona

Catorze dies abans de començar la Lliga nacional de futbol sala ja hi ha calendari i també que es crearà una Segona Divisió –tal com va avançar el diari BonDia–. Per tant, el gran projecte creat per l’Atlètic Escaldes, liderat des de la banqueta i també des de la pista per l’internacional absolut Cabinho i que disposa de molts jugadors del campió de Primera, l’FC Encamp, no podrà optar al títol de la màxima categoria i haurà de pujar per ascendir. Un cop dur abans de començar la competició, perquè el club tenia previst tancar un acord de vinculació amb un altre club en el cas de crear-se la Segona Divisió, però l’Inter Club Escaldes, finalment, ha decidit caminar sol amb la novetat de Gerard Barrufet, provinent del DDS Madriu. El club escaldenc, amb els fitxatges de David Férriz, Nacho Llamas, Marçal Raventós, l’esmentat Cabinho i també dos que encara no pot anunciar perquè encara tenen fitxa amb els encampadans, com el porter Xavito i Rubén Boix, comença el 18 de setembre la competició domèstica contra l’FS Velocitat. A Segona hi haurà set equips.

Per la seva banda, el campió de Primera, l’FC Encamp que serà patrocinat per Sideco, comença el curs el 18 de setembre contra el SAE Sant Julià. Dos dies abans es disputaran les semifinals de la Supercopa. L’FC Encamp jugarà amb el DDS Madriu i el SAE Sant Julià, amb l’FC Lusitans.

Volen enfortir la normativa per a jugadors no residents

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va enviar als clubs de futbol una circular on assenyala quines premisses s’han de seguir a l’hora de contractar i tramitar les llicències dels jugadors no residents al país després que el Govern mostrés la seva preocupació. La FAF exigirà als jugadors aficionats no residents al Principat la presentació, entre altres documents, de la targeta o el permís de residència del país veí on viuen en el cas de no ser nacionals d’aquell país.