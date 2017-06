Lempereur reforça l’FC Santa Coloma de cara a la Champions

L’extrem esquerre francès Jérémy George Lempereur, exjugador del Restaurant The New 1978 UE Engordany i de l’Alcorcón de la Segona Divisió espanyola, entre altres equips, s’ha convertit en el tercer reforç de l’FC Santa Coloma de cara a la primera prèvia de la Champions League, que es disputarà a final de mes i per a la qual els homes de Richard Imbernón ja s’entrenen.

El jugador, de 28 anys i 1,75 d’alçada, es va formar al Racing Club Lens, d’on han sorgit jugadors com Raphael Varane o Geoffrey Kondogbia, i va jugar a la US Albi fins que José Antonio Anquela va apostar fort per ell i el va fitxar per a la UD Alcorcón, on va viure el recordat com a Alcorconazo, en què el modest conjunt madrileny va derrotar per 4 a 0 el Reial Madrid a la Copa del Rei.

El Leganés el va convèncer per fitxar en la seva segona temporada a l’Alcorcón, però no es va adaptar i el seu agent li va aconseguir una prova a l’Standard de Lieja. El francès no va convèncer el conjunt belga i llavors va fitxar pel Salamanca, que acabava de baixar a Segona Divisió B espanyola. Els problemes econòmics del club el van obligar a buscar una nova sortida i es va incorporar al Tenerife de Segona Divisió, malgrat que el tècnic Álvaro Cervera no li va acabar de donar la confiança necessària. Lempereur va tornar a Bèlgica per jugar a la UR La Louvière de la Tercera Divisió.

Els colomencs, que sabran dilluns vinent qui serà el seu rival en la primera prèvia de la màxima competició continental, són caps de sèrie en el sorteig amb The New Saints (Gal·les), Linfield (Irlanda del Nord), Vikingur Gota (illes Fèroe) i Hibernians (Malta). En l’altre bombo es troben l’Alashkert (Armènia) i el que la temporada passada va eliminar els de Richard Imbernón, l’FC Tallinn (Estònia), La Fiorita (San Marino) i Trepça (Kosovo). Els partits d’anada es disputaran el 27 i 28 de juny i, els de tornada, el 4 o 5 de juliol.