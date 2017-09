L'eslovac Michal Rajniak i la txeca Zuzana Kocumova guanyen la primera jornada de l'Spartan Race Andorra

La neu i el fred han estat els protagonistes del primer dia de Campionat d'Europa Spartan Race, que se celebra durant aquest cap de setmana a les muntanyes de Grau Roig. Ahir dissabte es van celebrar les modalitats Sprint (de 5 quilòmetres) i Beast, aquesta última com a prova del campionat europeu i que ha deixat com a guanyadors l'eslovac Michal Rajniak i la txeca Zuzana Kocumova. Entre els més de 4.500 atletes que han corregut en aquesta primera jornada destaca l'andorrà David Latorre, invident des dels 17 anys i que ha aconseguit acabat la cursa de 21 quilòmetres.

La neu i el fred han estat els protagonistes del primer dia de Campionat d'Europa Spartan Race, que acull durant aquest cap de setmana les muntanyes de Grau Roig. Avui s'han celebrat les modalitats Sprint, de 5 quilòmetres, i Beast, aquesta última de 21 quilòmetres i com a prova del campionat europeu, que ha deixat com a guanyadors l'eslovac Michal Rajniak en nois, i la txeca Zuzana Kocumova en noies. Rajniak ha arribat segon, però una penalització a l'atleta espanyol Albert Soley, que inicialment havia arribat primer, li ha donat la victòria. Pel que fa a Kocumova, corredora olímpica, amb aquest d'avui ha sumat el seu tercer Campionat d'Europa consecutiu. Cal destacar que entre els més de 4.500 atletes que han corregut en aquesta primera jornada, hi ha l'andorrà David Latorre, invident des dels 17 anys i que ha aconseguit finalitzar la cursa de 21 quilòmetres.

El director d'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, ha definit com a "espectacular" la jornada d'avui, on s'han pogut veure "els millors corredors d'Europa" i, a més, "competint fins al final", ha dit. Segons Sanz, "aquesta cursa ha pujat el nivell a Europa, esportivament parlant", assegurant que "ha estat la més interessant a Europa fins a la data d'avui", tant en nois com en noies. Pel que fa a la neu, Sanz apunta que "és part de l'encant" i "una manera diferent de córrer". Diu que l'únic problema, sobretot al matí, és que "dificulta el marcatge i el fet de mantenir-te en el recorregut".

En declaracions a l'ANA, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, s'ha mostrat "molt satisfet" amb la primera jornada de competició perquè el temps ha acompanyat, malgrat el fred i la neu. Ha començat a ploure just quan els últims participants arribaven al final. Torres ha destacat que "els corredors estaven encantats, sobretot pel paisatge" i ha dit que "les previsions superen els 2.500 vehicles" a la zona del Grau Roig, on "s'ha viscut un gran ambient durant tot el dia".

Demà, últim dia d'Spartan Race, per primera vegada es celebrarà el Campionat d'Europa Beast per equips, on els dos millors nois i les dues millors noies de cada país competiran en una cursa de relleus. També es celebrarà la cursa Super de 12 quilòmetres i la Hurricane Heat.