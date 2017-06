L’Eurocup inclou el BC MoraBanc Andorra entre els 24 participants

L’Eurocup va anunciar ahir oficialment els 24 equips que prendran part en la segona competició europea de cara a la temporada 2017-2018, entre els quals figura el BC MoraBanc Andorra. La representació de la Lliga Endesa la completen Herbalife Gran Canària i RETAbet Bilbao Basket.

Entre els conjunts participants en l’Eurocup, en què hi ha representants de la Lliga adriàtica i la VTB League, així com de les competicions nacionals de França, Itàlia, Turquia, Alemanya, Israel i Lituània, destaquen l’Unics Kazan rus i els turcs Darussafaka Dogus i Galatasaray Odeabank, que van competir en la darrera edició de l’Eurolliga.

Els 24 equips que conformen l’Eurocup 2017-18, procedents de nou lligues domèstiques i de dotze països diferents, es dividiran en quatre grups de sis per a la lliga regular. Els quatre primers classificats de cada grup accediran al top 16, que s’organitzarà en quatre grups de quatre conjunts. Els vuit millors equips es classificaran per als quarts de final, eliminatòria que es disputarà al millor de tres partits, el mateix format que també tindran les semifinals i la final.

La competició arrencarà oficialment el proper 11 d’octubre i acabarà com a molt tard, en funció del nombre de partits que siguin necessaris en cada eliminatòria, el 16 d’abril del 2018.

Des del MoraBanc Andorra es continua la feina als despatxos per mirar d’aconseguir els 200.000 euros extraordinaris que es calcula que faria falta afegir al pressupost per poder afrontar, al marge de l’ACB, la competició europea, una aportació que s’espera poder acabar de tancar aquesta mateixa setmana. El club, que ja va jugar a Europa la temporada 1995-96, quan va disputar la Copa Korac, té fins a final de mes per confirmar a l’Eurocup la seva participació o si hi renuncia.

D’altra banda, el MoraBanc Andorra hauria arribat a un principi d’acord amb Nacho Martín per a la seva renovació, segons va recollir Andorra Televisió (ATV).