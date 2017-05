L’Europa League, en joc

L’Europa League està en joc en l’última jornada del play-off pel títol de la Lliga Grup Sant Eloi. El Don Denis FC Santa Coloma, amb el seu quart títol de competició domèstica seguit, està classificat per disputar la primera prèvia de la Champions League, és a dir el premi gros és per als de Richard Imbernón. Això sí, els dos equips que disputaran l’Europa League s’ho jugaran tot a una carta diumenge en una jornada amb horari unificat, tot i que una plaça també pot quedar sense decidir-se per la disputa de la final de la Copa Constitució el 28 de maig entre el Don Denis FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma. Una victòria dels d’Emiliano González classificaria els colomencs acabi com acabi el play-off pel títol.

Sigui com sigui, qui ho té millor per certificar la classificació per tornar a jugar l’Europa League és el Tic Tapa UE Sant Julià. Els de Luis Blanco només necessiten un punt per acabar en segona posició i tornar al mannà dels clubs de futbol del país. Els lauredians juguen diumenge, a les dotze del migdia, al Centre d’Entrenaments de la FAF 1 contra la UE Santa Coloma. Els colomencs només poden optar a la tercera posició però tenen el comodí de la Copa Constitució. Mentrestant, l’FC Lusitans necessita la derrota laurediana per optar a la segona posició, ja que l’empat entre els dos equips a punts beneficia els de Carlos Sánchez, el Maño, si l’FC Lusitans s’imposa al Don Denis FC Santa Coloma. Si l’FC Lusitans acaba en tercera posició o el Tic Tapa UE Sant Julià hauria d’esperar una derrota, en la final de la Copa Constitució, de la UE Santa Coloma. Nombroses combinacions, i qui ho té millor és el Tic Tapa UE Sant Julià.

Adam Martín, el millor en el primer Draft d’eSports

La primera edició del Draft d’eSports, el primer que celebra una federació de futbol, en aquest cas la Federació Andorrana de Futbol (FAF), va tenir com a guanyador Adam Martín. La sala FAF de l’estadi Comunal va acollir durant tres dies un total de 150 inscrits. Divendres s’hi va donar el tret de sortida amb la competició de Rocket League i Heartstone. Dissabte es va fer la competició de Clash Royale i el League of Legends i també el FIFA 2017 per a PlayStation 4. Diumenge va ser el torn d’Overwatch i, una altra vegada, de Heartstone i Clash Royale.