L’FC Andorra necessita agafar aire abans de crear el nou projecte

No hi ha cap estiu tranquil al Futbol Club Andorra. Si no es per una cosa és per una altra. Enguany tot ha acabat malament amb la tràgica mort de l’entrenador, Emili Vicente, a una jornada per al final. L’ajuda d’Eloy Casals i Richard Imbernón va evitar que la banqueta es quedés òrfena i els jugadors van anar a buscar fins al final, en una situació molt complicada anímicament, l’ascens directe o classificar-se per a la promoció d’ascens. No va poder ser i la temporada acaba amb un FC Andorra sense entrenador per la mort d’Emili Vicente i tercer classificat, empatat a punts amb el segon. L’average va passar factura, però els jugadors ho van deixar tot en una situació en què el més difícil era baixar i jugar. La junta directiva presidida per Albert Ferré necessita uns dies de reflexió. Ha rebut oferiments d’altres entrenadors, però no ha parlat amb ningú. El final de temporada no ha estat el desitjat per ningú i han de pair-ho, si es pot, tot plegat.

El primer objectiu serà trobar un entrenador, que podria venir de fora del país, i després caldrà parlar amb els jugadors, que, com sempre, estan rebent l’interès d’alguns equips de la Lliga Grup Sant Eloi i tots ells estan força tocats després de la mort de Vicente.

El club tanca una bona temporada des del punt de vista esportiu, en què s’ha lluitat fins a l’última jornada per l’ascens directe i també per jugar la promoció d’ascens, en un curs on des de bon principi no es van plantejar optar per l’ascens a Tercera Divisió sinó mantenir la categoria. La gran competitivitat i compromís d’aquest equip els ha portat molt amunt.

FOTO: R2.MEDIA