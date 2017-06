L’FC Andorra no arriba a un acord amb la saig

El Futbol Club Andorra continua amb problemes greus després de l’anunci del BOPA on es notificava l’acord d’embargament sobre els béns i drets del club per cobrir el deute que reclama el propietari d’un pis de l’Avinguda de Santa Coloma a Andorra la Vella on va viure el jugador de la selecció de futbol sala, ja desapareguda, Carlinhos Lima Becerra. El club, amb una altra junta en aquella època, es va comprometre a pagar el lloguer i les despeses corresponents al jugador, però el propietari reclama 17.359 euros a l’entitat. El president actual del club, Albert Ferré, es va reunir amb la saig per intentar trobar una solució i realitzar un pagament fraccionat de la quantitat que reclama el propietari, però no hi ha va haver acord i la intenció de la saig seria embargar una part proporcional de la subvenció que rep el club des de Govern de 145.000 euros, ja que no s’avenen a negociar amb l’entitat.

Així, la situació continua sent complicada, però el missatge que s’envia és de tranquil·litat. Entre avui i la setmana que ve rebran la notificació de la catalana per si els accepten el canvi de grup a primera catalana i es continua buscant entrenador.