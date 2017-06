L’FC Encamp, en perill

El gran dominador de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala, l’FC Encamp, està en perill i a només 12 dies de començar els entrenaments per preparar la UEFA Futsal Cup. L’equip dirigit per Lluís Cruz s’ha quedat amb només dos jugadors: Carlos Barbosa i el porter Aitor Rubio, que està lesionat ja que tal com va avançar el diari BonDia, l’Atlètic Escaldes crearà un equip de futbol sala després de 10 anys de desmuntar la secció i ho farà amb Cabinho com a entrenador-jugador i amb els jugadors de l’FC Encamp Marçal Raventós, David Férriz, Marc Eduard López, Jona Puente, Xavito i Rubén Boix i també amb l’ex FC Encamp Jony Gálvez i l’ex SAE Sant Julià, Nacho Llamas. Per tant, l’FC Encamp es troba en una situació complicada per afrontar la UEFA Futsal Cup i haurà de dissenyar un nou equip en un temps gairebé rècord.

El motiu esgrimit pels jugadors de l’FC Encamp per fitxar per l’Atlètic Escaldes és per tenir una oferta que no podien refusar. Tots ells finalitzen el seu compromís amb el club encampadà el 30 de juny i queden lliures. Només Aitor Rubio i Carlos Barbosa havien signat per dues temporades i Àlex Férriz va anunciar que deixava el futbol sala en finalitzar la temporada. Aquesta nova creació de club escaldenc ja es va plantejar la temporada passada, però finalment Cabinho va descartar aquesta opció. Enguany no hi ha volta enrere i el pivot canviarà d’equip i tindrà una nova aventura com a entrenador, ja que també va dirigir el CE Principat. Mentrestant, l’FC Encamp rep un cop molt dur amb la UEFA Futsal Cup a l’horitzó.

ALLAN, A L’ENFAF

Un altre club amb problemes és el CE Sant Julià. A la baixa d’Óscar Neira, que fitxa per l’FC Encamp, se li suma ara la d’Allan Nepumuceno. Un jugador resident i nascut al Brasil. Els lauredians podrien perdre també Bryan Pinto i Kevin Santos, aquests dos últims amb opcions de fitxar –tot i que no ho han decidit– per l’FS La Massana, on entrenarà el curs vinent Josep Joan Linares, Lina.