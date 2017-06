L’FC Encamp jugarà la UEFA Futsal Cup i comença a fitxar

Després de la decepció més absoluta, la secció de futbol sala de l’FC Encamp recupera un xic de l’optimisme perdut en una setmana de les més dures de l’entitat ja que set jugadors van decidir fitxar per al nou equip de futbol sala creat per l’Atlètic Escaldes. El club encampadà, després de reunir-se ahir a la nit, està treballant per fer el millor equip possible amb Carlos Barbosa i les altes de Nuno Dias, el retorn d’Àlex Férriz després de retirar-se al final de curs, del porter Ángel de la Fuente i del golejador Paquito Peña (futbol de l’Atlètic Escaldes). El club ha rebut oferiments personals d’algun jugador i també el suport d’algun club. Tot perquè l’FC Encamp pugui evitar la sanció econòmica de la UEFA Futsal Cup.