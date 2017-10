L’FC Encamp, que té els veterans Manolo Jiménez i Sonejee, signa amb Sideco

La secció de futbol sala de l’FC Encamp compta amb nou patrocinador, l’empresa constructora Sideco, que donarà nom al primer equip, que dirigeix Lluís Cruz i que acumula un empat i una derrota a la Lliga Viatges Pantours. L’entitat encampadana, que per a la competició domèstica disposa de tres veterans de luxe provinents del futbol com Òscar Sonejee, Genís García i Manolo Jiménez, s’enfronta dijous a l’FC Lusitans en la tercera jornada de la Primera Divisió.

Per la seva banda, l’equip benjamí de l’FC Encamp també té nou patrocinador, el 3G Guix i placa tercera generació, que també donarà nom a l’equip dels menuts jugadors encampadans.