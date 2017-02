L’FCA demana presència de mossos per diumenge

El partit entre el CF Ripollet i el Sant Joan-Atlètic de Montcada va generar una gran indignació a l’entorn del club de Can Sant Joan per una baralla abans del descans entre un grup d’aficionats de tots dos equips que va provocar el desplegament dels Mossos d’Esquadra, que van encerclar el grup de seguidors que es van desplaçar des de Montcada, els van retenir a la finalització del partit i en alguns casos van procedir a la seva identificació. El club del Vallès Occidental va emetre un comunicat expressant la seva “indignació” amb el tracte rebut pels Mossos d’Esquadra i va manifestar que són “l’enveja del futbol català” perquè omple les grades del seu terreny de joc. Mentrestant, el Futbol Club Andorra, rival diumenge a les 12 hores del Sant Joan-Atlètic de Montcada, es va posar en contacte amb la Federació Catalana de Futbol (FCF) per demanar al delegat de la federació la presència dels Mossos d’Esquadra per prevenir qualsevol acte de violència que pugui haver-hi a Can Sant Joan.

Per a aquest partit contra el quinzè classificat, l’FC Andorra recupera als sancionats Rober Font i Víctor Hugo i el lesionat Aleix Cisteró. Això sí, no podran comptar amb Oriol Roch ni tampoc amb Jordi Aláez. Els de José Manuel Martín, que han fet algunes incorporacions per aquesta segona volta, necessiten la victòria per sortir del pou de la classificació i l’FC Andorra també, però els andorrans per continuar a la part alta abans d’afrontar el dissabte 25 de febrer el partit ajornat contra el Girona B a les 16 hores.