Lluís Marín no esquiva el quiròfan

Al mes d’abril Lluís Marín ho tenia clar: “El que tinc clar és que vull evitar el quiròfan. No em ve de gust operar-me.” Un mes després la sort li ha tornat a girar l’esquena al surfista andorrà. Una caiguda mentre feia un entrenament físic a la Comella va portar la notícia que ningú volia donar. L’espatlla li va tornar a sortir de lloc i haurà de passar pel quiròfan mentre porta el braç en cabestrell i busca una data per operar-se. Es parla de sis mesos de baixa en una temporada en què hi havia el repte dels Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeongchang.

“Al final de temporada ja vam dir si s’havia d’operar o no i ell ja va dir que no en tenia ganes, però aquesta situació ha variat després d’una caiguda en un entrenament en què es va tornar a fer mal, ja que li va sortir de lloc l’espatlla. Per tant, la intervenció quirúrgica és imminent”, va reconèixer el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, durant la gala de Premis dels nacionals al Prat del Roure. La FAE treballa per buscar una data consultant especialistes de Barcelona o França. “Encara no sabem els terminis, però la primera Copa del Món al mes d’agost no la podrà fer i a veure si arribem al desembre.”

El director tècnic de la FAE va parlar de com es trobava el surfista andorrà: “Està tocat perquè la propera temporada volia rescabalar-se d’aquesta. A més a més hi ha els Jocs, i ell és un nano que ho té present. Ara mateix estem tots a l’expectativa.” Sobre aquesta aturada obligada, Visa la va analitzar així mateix: “Psicològicament no li anirà malament. Tots el coneixem, i quan no va al gimnàs i no s’entrena se sent malament, però és autònom i se’n sortirà.”

La segona prova de la Copa del Món està prevista per al mes de desembre a Montafon. Això sí, Visa no és optimista a l’hora de parlar del seu retorn: “Serà molt just. Crec que el mes de desembre serà més per agafar el ritme i al gener ja podrem competir, però és parlar per parlar perquè no sabem els terminis.”

Sigui com sigui, Lluís Marín diu adeu a la pretemporada sense poder esquivar el que més volia evitar: el quiròfan. “És una putada. La situació és la que és i a sobre em va passar entrenant-me. Ara estic tocat perquè és un moment complicat, però ja no puc fer-hi res. Toca buscar una data per a l’operació i després fer una bona recuperació. El més important per a mi és que aquesta operació arribi ara i no pas més endavant, que hauria estat més perjudicial”, va indicar Marín, força decebut després d’una temporada en què les lesions no l’han deixat rendir al màxim nivell. No es rendeix i tornarà més fort per poder aconseguir aquells bons resultats als quals tenia ben acostumats a tots, tot i aquesta última ratxa negativa.

Dos esquiadors no continuen a la FAE

Sara Raméntol, de 20 anys, i Robert Solsona, de 21, no continuaran la temporada vinent a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Carles Visa així mateix ho va anunciar: “Pel que fa a objectius ens quedem una mica lluny. Es fa una mica costa amunt i n’hi ha alguns que decideixen llançar la tovallola”, va assenyalar Visa, que també va anunciar el substitut del preparador físic Matt Di­ckens, que ha fitxat per l’equip del pilot resident Bradley Smith, de MotoGP.

El substitut de Dickens serà el francès Etienne Clerc.

Irineu Esteve rep l’ovació més gran en la gala de premis

L’esquiador de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Irineu Esteve va ser qui va rebre l’ovació més gran en la gala de Premis dels nacionals, que es va celebrar al Prat del Roure. I va estar acompanyat pels esquiadors de fons més joves del país. A l’acte hi van assistir tots els clubs del Principat i també esquiadors i entrenadors, i es va premiar els millors de l’esquí alpí de totes les categories. Una sala plena de gent en un acte que tanca un curs de bons resultats.