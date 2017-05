L’Assegurances Generals FC Ordino s’acosta a la salvació en superar el Penya Encarnada per 0 a 2 al partit d’anada de la promoció. Els de Dani Luque es van avançar al minut 37 amb un gol d’Aaron Parra i fins a la segona part no van marcar el segon, obra de l’argentí Walter Gómez amb un llançament de penal. El Penya Encarnada no va fer el seu partit més brillant.