‘Ludo’ rep un càstig de tres partits per la seva expulsió

L’expulsió de Ludovic Clemente, Ludo, a l’últim partit del grup 2 de primera catalana que va enfrontar l’FC Andorra contra la UE Sants ha suposat una sanció de tres partits. L’extrem internacional es perdrà els tres propers partits: diumenge contra l’EFAC Almacelles, dimecres contra el Vista Alegre i dissabte contra el Balaguer. “Hem estat analitzant les imatges i els arguments que ens ha exposat Ludo i ens refiem 100% d’ell. La sanció és totalment injusta i ara esperem presentar recurs per treure els màxims de partits possibles que li han interposat. És molt complicat demostrar-ho ja que l’escopinada hi és. Això sí, la sanció no és justa”, va assegurar el tècnic de l’FC Andorra, Marc Castellsagué, que per diumenge a les 16.30 hores té un partit complicat al terreny de joc de l’EFAC Almacelles on jugava el ja retirat Francesc Xavier Jara (ex-FC Barcelona). Els lleidatans, amb una plantilla de jugadors experimentats, han perdut dos dels últims tres partits. “Ha començat molt fort aquesta temporada. Té jugadors que en categories inferiors van fer coses importants. Han reunit una plantilla fantàstica i serà un partit molt complicat”. Per aquest matx de diumenge, Marc Castellsagué va convocar l’extrem del juvenil: Ricard Fernández, més conegut com a Cucu. “Esperem que pugui debutar ja que la setmana passada no va jugar, tot i estar a la banqueta”. Per tant, un jove jugador que s’afegeix a la gran nòmina que aquesta temporada té l’FC Andorra a la plantilla.