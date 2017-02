A manca d’un fitxatge, Waly Niang torna al BC MoraBanc

El director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, continua treballant per fitxar el substitut de Nacho Martín. Un ala que pugui jugar d’ala pivot, però de moment dels que interessen cap encaixa i per molts motius. Això sí, el tècnic Joan Peñarroya i de retruc l’entrenador del segon equip, Milo Nunes, podran disposar d’un nou jugador per treballar i aquest és el pivot senegalès Waly Niang. L’interior, amb contracte fins a final de temporada, va marxar a l’estiu a Miami per provar a la D-League i fa poc va provar amb el Tau Castelló de Leb Or. El jugador s’ha trobat sense equip i ha tornat al MoraBanc.