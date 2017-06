Marc Rebés: "He rematat amb l'ànima"

DECLARACIONS DELS PROTAGONISTES

MARC REBÉS: "Aquesta victòria és un orgull. Estem molt contents perquè ho hem treballat molt i ara toca gaudir-ho. Ha estat un gol amb l'ànima. Arribava a línea de fons reventat i quan arribo a la zona de remat he rematat de cap amb tot. Quan he rematat ja sabia que seria un golàs. ¿En què he pensat? En tots els companys i també en Emili Vicente que ens està veient i ell té bona part de protagonisme en aquest gol. I també en Ayala que era el seu últim partit. Mica en mica treballem millor. Koldo i el cos tècnic estan molt a sobre nostre i nosaltres treballem, no diem res i traguem moltes coses i en el camp avui tot ha sortit bé. Hem de pensar en seguir ja que estem en dinàmica positiva. Som el que som, però hem de pensar en anar a més. El vestidor és una festa brutal i també han estat un cúmul de sentiments molt agradables per l'homenatge a Ayala i per la victòria".

KOLDO ÁLVAREZ (SELECCIONADOR): "Ha estat un dia inolvidable per la victòria i l'esforç dels jugadors i el meu cos tècnic. Tots ells són mereixedors d'aquesta victòria. Hem fet més coses bé que Hongria i quan hem tingut mals moments ha aparegut José Antonio amb tres aturades de molt mèrit i després l'experiència d'Ilde al darrere i l'esforç titànic dels jugadors. Hem aconseguit el que tant volíem. ¿Les meves sensacions? Alegria per veure tanta gent feliç i veure feliços als meus jugadors i el meu cos tècnic em fa sentir molt feliç a mi. Està sent un any dur i les persones que no estan segur que ens ajuden també [en rècord cap a Emili Vicente]. La feina que estem fent ens marca que anem per el camí correcte. Volem ficar-nos fites més altes. ¿Els jugadors joves? Són un exemple i es deixen l'ànima. Que segueixin així. Aquest és un dia per gaudir i per valorar el que hem fet. És important per a tots, però demà passat hem de continuar treballant. També vull tenir un reconeixement cap a Ayala que és un jugador que s'ho ha guanyat tot. Se'ns apropat i ens ha dit que no sinó ho veiem no calia que el treiessin. Això demostra com és ell..."

ILDE LIMA: "Molt emocionat. El Jose [referint-se a Ayala] s'ho mereixia. Hem plorat avui per tot. Espero que la gent ho valori i estem molt i molt contents. Aquesta és la victòria més important i valuosa de la història de la selecció ja que Hongria és una selecció que té molt de nivell".

JOSEP MANEL AYALA: "Arribar al meu últim partit amb la selecció sense cap victòria i retirar-me del combinat amb una victòria és el millor que em podia passar. Confiava en treure bon resultat perquè la gent estava treballant bé i els joves que pugen tenen molt de nivell. ¿Què m'han regalat? Tres punts... [somriu] Un quadre i també els meus companys d'equip de l'UE Santa Coloma una samarreta. No em puc queixar de res... Això sí, un dia de molta llagrima i molt emotiu. He plorat en la xerrada, al principi del partit i al final... El màxim..."

JOSÉ ANTONIO GOMES: "Un dia inolvidable amb tot el treball que portem a l'esquena des de fa molts anys i millorant i sent una selecció cada vegada més competitiva. És un premi i estic molt orgullós. ¿Les meves aturades? Jo he fet la meva feina el millor possible, però el futbol és un esport d'equip. Tots sumem, tots correm i tots lluitem. Ara mateix ens sentim amb molta confiança i a casa veiem que podem competir amb tothom. ¿270 minuts sense encaixar un gol? És sorprenent per Andorra... Estem recollint els fruits de tanta feina que hi ha al darrere"

VÍCTOR SANTOS (PRESIDENT DE LA FAF): "Fa molt de temps que sabíem que això arribaria i ja ha arribat. Demostra que estem fent bé la feina a tots els nivells. Avui sóc un dels presidents més feliços. Cada dia anirem a més, tot i que sabem qui som i d'on venim. Pas a pas i a progressar. ¿Quan ha marcat Marc que pensava? El cor en aquell moment no se a quina velocitat anava. Són sensacions que valen la pena. Els èxits de la selecció són de tots nosaltres".

ANTONI MARTÍ (CAP DE GOVERN): "Hi ha una gran alegria al vestidor... Jo ho qualifico com una petita heroicitat el que ha passat aquesta nit. Els he dit als jugadors que som un petit país i que ells avui l'han fet una mica més gran del que és. Han picat molta pedra i és una gran satisfacció. A més a més, aquests jugadors senten els colors i la bandera d'Andorra. És un moment històric per el futbol andorrà i ho hem de valorar perquè és de gent que no guanya fortunes. És un orgull haver estat aquí avui".