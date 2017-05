Marcel Lescano, 3r a Palma Vela

Marcel Lescano, fent funcions de trimmer de Gènova al vaixell suís Kajsa III, de Rolf Aur Der Maur, va acabar en tercera posició en la regata Palma Vela, en la categoria ORC 0. “Hem navegat amb una flota molt competitiva i qualsevol error et podia portar a la cua. Estem molt contents, i jo encara més perquè no he baixat del podi en les proves fetes el 2017”, va dir Lescano, que té el proper compromís al Godó.