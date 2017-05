Marqués, a la UE Santa Coloma

No s’ha acabat el curs, però els moviments són constants. L’entrenador de l’FC Encamp, Vicenç Marqués, deixarà el club després d’una temporada decebedora, ja que un dels projectes més exigents de la directiva encampadana es va salvar de jugar la promoció en l’última jornada, i fitxarà per la UE Santa Coloma com a nou tècnic. Marqués es convertirà en el substitut d’Emiliano González, que tancarà una etapa, i ho podria fer conquerint la Copa Constitució. Tot indica que el substitut de Marqués serà Albert Jansà, el tècnic de l’FC Encamp B.