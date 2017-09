Més de 10.000 persones passen per Grau Roig durant el cap de setmana amb motiu de l'Spartan Race

L’Spartan Race 2017 finalitza amb èxit de participants i de públic. Segons els organitzadors i el comú d'Encamp, més de 10.000 persones han passat durant aquest cap de setmana per les muntanyes de Grau Roig, que han acollit les diferents curses, algunes del Campionat d'Europa. El cònsol major, Jordi Torres, ha avançat que "des del comú d'Encamp posarem tots els esforços" perquè l'any vinent hi torni a haver l'Spartan Race a Andorra.

L'Spartan Race 2017 ha finalitzat aquest diumenge al migdia amb èxit de participants i de públic. Segons els organitzadors i el comú d'Encamp, més de 10.000 persones han passat durant el cap de setmana per les muntanyes de Grau Roig, que han acollit les diferents modalitats de curses. Només dissabte, es van comptabilitzar fins a 3.300 vehicles. D'aquí que el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, en declaracions a l'ANA, hagi mostrat total satisfacció "per com ha transcorregut tot i per la quantitat de gent que hi ha hagut". No s'han hagut de lamentar incidències greus, més enllà d'algunes regirades de turmell i hipotèrmies, el més habitual en aquest tipus de curses d'alta muntanya, i encara més si tenim en compte el fred i la neu, que han acompanyat els participants durant tot el recorregut.

Durant aquests dos dies, Andorra ha concentrat "els millors esportistes d'Europa i de fora", segons el director d'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, qui assegura que "des del punt de vista esportiu no podem estar més contents". De fet, aquest diumenge s'ha celebrat, per primer cop al món, el Campionat d'Europa per equips, formats pels dos millors classificats masculins i femenins. Hi han participat un total de 8 països i el de la República Txeca ha estat el primer en creuar la línia d'arribada, seguit d'Eslovàquia i França. Sanz ho ha definit com a "fantàstic" i "espectacular". També ha afegit que "la gent està encantada" i que amb la "benedicció de la neu", esportivament parlant "no es pot demanar més". Personalment, es queda amb la imatge de l'andorrà David Latorre, invident, creuant la meta amb els seus quatre companys, després d'haver completat la cursa d'obstacles de 21 quilòmetres. Sobre la polèmica que hi va haver ahir entre el primer i segon classificat masculí, Ángel Sanz ha explicat que "es va poder resoldre amb un sistema de vídeo", la qual cosa dona "claredat" a la classificació.

I sense temps per descansar, a partir de demà ja començaran les converses perquè hi hagi una tercera edició de l'Spartan Race a Andorra. El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha avançat que des del comú "farem tots els possibles perquè així sigui". Des de l'organització també han assegurat a l'ANA que la intenció és repetir. Per tant, si no hi ha cap entrebanc, el més probable és que l'any vinent, les muntanyes de Grau Roig tornin a ser escenari d'aquest esdeveniment.