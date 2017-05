Nacho Martín, sense play-off

L’objectiu de Nacho Martín era acabar la temporada ajudant els seus companys a la pista i tancar-la amb un bon regust, però no ho podrà fer perquè continua en la fase de recuperació de la lesió al turmell, de la qual va ser operat. Per tant, l’ala pivot de Valladolid no podrà comptar per al tècnic Joan Peñarroya en els quarts de final de play-off pel títol de la Lliga ACB contra el Reial Madrid. Ara l’objectiu dels andorrans serà recuperar l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze. El de Tiflis continua amb la sobrecàrrega al genoll i segueix els entrenaments al costat de Martín. La lesió se li està allargant i no té data de recuperació. La fita de Peñarroya serà poder disposar d’ell en el primer partit de play-off, al WiZink Center dimecres que ve. Aquest jugador dotaria de més fortalesa física el BC MoraBanc, on ha hagut de jugar en els últims partits amb David Walker i Chris Czerapowicz.

Jelínek i Beqa, a Midas Andorra

L’escorta txec David Jelínek i l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze van assistir a un acte a Midas Andorra que estava emmarcat en la col·laboració de l’establiment andorrà i el

BC MoraBanc Andorra en el programa del club Comerç Amic. Els dos jugadors van visitar el taller per passar una revisió gratuïta i van aprofitar per signar autògrafs als aficionats i fer regals de marxandatge del club i també de Midas Andorra. Tot va acabar amb un aperitiu.