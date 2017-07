Nassim Zitouni deixa el Porto B i fitxa per l’FC Lusitans

Objectiu: tornar a Europa. L’FC Lusitans continua treballant de valent als despatxos i ja té tancada la propera incorporació: el migcampista algerià Nassim Zitouni, de només 23 anys. El jugador, format a l’Olympique de Lió, on va coincidir amb els jugadors del primer equip francès Nabil Fekir i Corentin Tolisso, fitxat recentment pel Bayern de Munic, va fitxar l’estiu del 2014 pel Porto després que pagués 450.000 euros per ell pels seus drets de formació i va anar cedit el primer any al Vitória Guimarães, amb 35 partits amb el segon equip i quatre amb el primer. Tot seguit, el Porto el va fer tornar i va debutar amb el primer equip.

Nassim Zitouni és internacional en les categories inferiors d’Algèria i només buscava un equip on es pogués tornar a sentir important. L’FC Lusitans li donarà aquesta oportunitat i serà un reforç de luxe, ja que quan tenia 18 anys hi va haver clubs que es van interessar per ell, com el Chelsea, l’Ajax d’Amsterdam i el Juventus. La sort no l’ha acompanyat i buscarà retrobar-se amb un equip que aspira a tornar a Europa. Un migcampista creatiu i ofensiu que es convertirà en un reforç de luxe si s’adapta al futbol andorrà.

Zitouni s’afegeix al fitxatge de l’extrem francès Alexandre Llovet, provinent del Montpeller B, i el davanter portuguès Tiago Targino. A més a més, del curs passat continuen Luanda, Bruninho Raposo i Abu Njoya i encara queden per arribar jugadors de clubs de la Lliga. En aquest sentit, hi ha interès per Javi Vieria (FC Encamp) i també pel porter Víctor Silveiro (FC Santa Coloma, cedit per l’FC Andorra).