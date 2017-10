No és suficient jugar 16 minuts bé

El joc individual i anàrquic, però farcit de talent del Fiat Torí Auxilium, es va imposar a un irregular Bàsquet Club MoraBanc Andorra que va deixar escapar una renda de 14 punts al segon quart després d’una desconnexió incomprensible en un partit d’alt nivell i en una competició de màxima exigència com l’EuroCup. L’equip dirigit per Joan Peñarroya, que va acabar desqualificat en rebre dues tècniques a l’últim quart, va patir la segona derrota consecutiva a l’EuroCup en perdre per 92 a 86 contra l’equip italià de Luca Banchi. Sigui com sigui, el partit va ser una muntanya russa total. Alts i baixos constants.

Aquesta vegada la posada en escena del BC MoraBanc va ser bona. La línia mostrada contra l’Herbalife Gran Canària, sobretot en els primers 35 minuts, va tenir continuïtat, però aquesta vegada va durar menys fins al segon quart. Després els de Peñarroya van competir, sí. Tot i així, van anar a remolc amb errades no forçades i alguns errors per manca de concentració i intensitat. Com sempre van acabar el partit amb opcions, però les sensacions dels dos últims quarts –sobretot el tercer– no van ser gaire bones.

Als primers 10 minuts, el BC MoraBanc va dominar el tempo del partit. Aquesta vegada Peñarroya va donar la titularitat a Jaime Fernández per primer cop aquesta temporada. El base madrileny va dirigir bé l’equip i els andorrans dominaven amb un 11 a 14 després d’un triple de Jaka Blazic i un altre de Vlado Jankovic. A més a més, Deron Washington –que va ser dubte fins a última hora per lesió– va rebre la seva tercera falta personal. Al final del primer quart, 20 a 27 amb un Przemek Karnowski superior a la pintura i anotant 6 punts gairebé consecutius.

Al segon acte, els de Peñarroya van fer un recital en el joc de pick ‘n’ roll i els italians cometien errors constants en defensa. Tous i despistats. El parcial de 0 a 9 va deixar la màxima diferència a l’electrònic per als andorrans amb un 26 a 40 amb el triple d’Andrew Albicy. La màxima de 14 punts es va començar a esvair. Un parcial de 12 a 0 del Fiat Torí Auxilium va destrossar un BC MoraBanc que va deixar de defensar i també d’anotar. Els de Luca Banchi van despertar i la seva defensa de moltes mans combinada amb una defensa zonal 1-2-2 va fer mal a un BC MoraBanc que va deixar-se anar de manera totalment inexplicable. Una cistella al límit de la botzina final cap al descans de Jaime Fernández va deixar un 38 a 42. Això sí, els de Peñarroya ja no ho veien tant clar com al principi de partit.

A la represa, el Fiat Torí Auxilium va seguir amb la seva gran intensitat defensiva i el BC MoraBanc continuava a pista com un equip sense gaire rumb. Un parcial de 10 a 2 amb els punts de Lamar Patterson i també l’aportació del jove de 19 anys David Okeke va deixar un 48 a 44. Els italians jugaven un joc d’u contra u constant. Unes vegades era Lamar Patterson, unes altres el jovenet David Okeke i unes altres Trevor Mbakwe. Mentrestant, el BC MoraBanc va ser incapaç d’aturar aquest joc d’individualitats del Fiat Torí i va marxar al final del tercer quart amb un 71 a 60 favorable i un parcial final de 33 a 18.

A l’últim quart, el BC MoraBanc es va situar, a cop de geni i també de talent de Jaka Blazic i Vlado Jankovic, a només tres punts dels de Banchi (73 a 70). Els errors en els tirs lliures van ser clau perquè el BC Morabanc no es posés, en cap moment en aquest quart, per davant en el marcador. De les cistelles de Lamar Patterson es va passar a les accions individuals de Diante Garrett. Va fer el que va voler. El tècnic Joan Peñarroya va rebre la primera tècnica amb 80 a 71 i a 4’27” per acabar. Després, Karnowski, força lent en defensa, va rebre la cinquena falta amb el 83 a 78. Tot seguit, Peñarroya va ser desqualificat i David Eudal va acabar dirigint un equip que va acabar competint amb més cor que cap i que va perdre per 92 a 86. Sort que Jaka Blazic es va posar l’equip a l’esquena per maquillar el marcador final. Un cop es va haver acabat el partit hi va haver una discussió entre alguns jugadors de tots dos equips a la mitja pista, però no va anar a més i els jugadors van marxar cap als vestidors amb un Luca Banchi que va acomiadar un a un els jugadors i cos tècnic del BC MoraBanc. El proper partit dels de Joan Peñarroya a l’EuroCup serà a la pista del Cedevita de Zagreb.

Peñarroya: “Ens hem oblidat de defensar”

Decebut i més quan el seu equip va deixar escapar una renda de 14 punts al segon quart. El tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, estava força empipat i a la roda de premsa de després del partit així ho va demostrar. “Juguem els 16 primers minuts com volíem, amb un atac fluid i sent sòlids en defensa. Després ens oblidem de defensar i s’ha acabat el partit. Al tercer quart ens han anotat 33 punts en situacions excessivament fàcils. Ens hem oblidat que en el bàsquet s’ha d’atacar i de defensar”, va assegurar Joan Peñarroya, que no sabia trobar una explicació clara al que va succeir. “No estic content per haver competit. No n’hi ha prou. No hem jugat bé”.