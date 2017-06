No a l’ascens a l’ACB a cost zero

L’ACB va acordar ahir dimecres suspendre el cànon d’ascens, valorat en 3,7 milions d’euros, i fixar dues noves condicions econòmiques per poder participar la propera temporada a la Lliga ACB: 1,9 milions del valor de la participació, recuperables en cas de descens i un pressupost mínim garantitzat per a tots els clubs de 2,3 milions. L’Assemblea Extraordinària, que va tenir al president i el director esportiu del BC MoraBanc, Gorka Aixàs i Francesc Solana, a Madrid, també va prolongar, novament, del 27 de juny al 15 de juliol, el termini de què disposen el Gipuzkoa Basket i el San Pablo de Burgos, els dos ascendits de la Leb Or, per complir els ara considerats raonables requisits per participar el proper curs a l’ACB. “Les noves condicions redueixen en un 60% les quantitats que devien aportar els clubs ascendits amb el model anterior. És una quantitat que creiem assumible”, va dir el president de l’ACB, Francisco Roca.

Reunió d’entrenadors ACB i FEB

Madrid és el centre d’operacions per tot el que està relacionat amb el bàsquet espanyol. Ahir els entrenadors de la Lliga ACB i de la FEB es van reunir a la capital espanyola per tractar temes de drets laborals dels entrenadors amb la presència del tècnic del BC MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya. L’egarenc es troba negociant amb el club la seva continuïtat després de confirmar la presència de l’equip a l’Eurocup.