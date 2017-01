Noces de plata amb 230 participants

Una mini-Copa del Món des de fa 25 anys. Així es podria definir el Trofeu Borrufa, que enguany celebra les noces de plata amb els millors esquiadors, tot i l’absència de grans potències de l’esquí alpí, en les categories U14 i U16. Una competició que es disputa a Vallnord-Ordino Arcalís del 30 de gener al 2 de febrer amb 230 participants provinents de 22 països i que conformen un total de 31 equips, ja que molts en formaran més d’un, i competiran en les disciplines de supergegant, eslàlom, gegant i combinada alpina. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat una llista de seleccionats de deu esquiadors per a l’equip 1 i deu més per l’equip 2. El Trofeu Borrufa, que compta amb el suport de Crèdit Andorrà i també del Govern i el Comú d’Ordino, tindrà un pressupost de 100.000 euros.

“És una fita esportiva més que consolidada dedicada a joves esquiadors que després ocuparan llocs importants en competicions d’alt nivell en el futur”, va assegurar Joan Ramon Mas, director de màrqueting de Crèdit Andorrà. L’entitat bancària dona suport des de fa disset anys al Trofeu Borrufa. Una apreciació que també va compartir Jordi Serracanta, conseller de Turisme i Esports del Comú d’Ordino: “És una prova consolidada a escala internacional.” Qui també va destacar el Trofeu Borrufa va ser la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que va assistir a la roda de premsa amb el braç en cabestrell. “És una competició a què a la secretaria d’Estat d’Esports tenim molta estima. Nois com Marc Oliveras o Joan Verdú han competit en el Trofeu Borrufa.”

Per la seva banda, el president de la FAE, Albert Coma, va voler treure pressió als joves esquiadors andorrans de cara al Borrufa: “Hem d’animar el nostre equip perquè és el principi d’una carrera molt llarga si es volen dedicar a l’esquí alpí. No se’ls ha de posar pressió i se’ls ha d’animar.”

Els números del Borrufa van ser exposats pel president del comitè organitzador del trofeu, Xabier Ajona. “És una iniciativa que va néixer gràcies a un grup de gent que creien que era bo en aquella època fer una prova d’esquiadors joves, i nosaltres continuem amb la intenció de fer passos endavant. El curs passat va tenir un impacte econòmic de 127.000 euros per a la parròquia d’Ordino. Ens agradaria aspirar a més, però les ajudes econòmiques són les mateixes. A més a més, enguany el Borrufa coincideix amb algunes proves de selecció de Suïssa i Àustria. Per què no venen més potències de l’esquí alpí? Els Pirineus, quan es veuen des dels Alps, són diferents i hem de demostrar més coses per atreure’ls”, va indicar

Ajona.

Els països presents al Borrufa seran Argentina, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Gran Bretanya, Hongria, Ucraïna, Itàlia, Irlanda, Letònia, Líban, Mònaco, Holanda, Nova Zelanda, Polònia, Portugal, Rússia, Sud-àfrica, Uzbekistan, Xile i Andorra. “Tots els països potents tenen el seu calendari i és complicat de gestionar. El seu calendari és molt dens i els falten dies per poder-ho fer tot. El president de la FAE, Albert Coma, es posa en contacte força sovint amb els presidents austríacs o d’altres països destacats en l’esquí alpí, però tenen un calendari força atapeït”, va dir el director tècnic de la FAE, Carles Visa, que va parlar dels objectius dels vint esquiadors convocats per al Trofeu Borrufa. “No ha estat fàcil tancar aquesta selecció i hem intentat agafar els millors. Esperem que els que s’han quedat fora ho canalitzin en els propers entrenaments. Creiem que tenim un bon equip i intentarem fer els millors resultats possibles. Serà difícil perquè cada any tots els equips es preparen més, i a més a més hi competeixen països d’alt nivell”, va assegurar Visa.

De la 24a edició va destacar la plata de Clàudia Mijares en la supercombinada U14. Seus van ser també dos quarts llocs. Roger Bartumeu (U14) i Bartumeu Gabriel (U16) van fer dos cinquens. Per tant, de la segona posició per països el 2015 –divuit podis en total per tres top 3– es va passar a la novena posició en una classificació liderada per Itàlia 1, seguida d’Espanya 1 i la Gran Bretanya.

Llista de seleccionats

u16 (femení)

Carla Mijares (equip 1)

Xènia Rodríguez (equip 1)

Júlia Bellsolà (equip 2)

Thaïs Estrada (equip 2)

U16 (masculí)

Xavier Cornella (equip 1)

Arnau Mas (equip 1)

Roger Bartumeu (equip 1)

Oriol Sebastià (equip 1)

Francesc Martí (equip 2)

Edgar García (equip 2)

Pau Plana (equip 2)

Albert Torres (equip 2)

U14 (femení)

Adelaida Pallàs (equip 1)

Iria Medina (equip 1)

Daniela Chato (equip 2)

Jordina Caminal (equip 2)

U14 (masculí)

Iu Escabros (equip 1)

Joel Fonseca (equip 1)

Lluís Torres (equip 2)

Aritz Alvarez (equip 2)

LLISTA DE RESERVES

U16 R1: Laia Martí i

R2: Jessica Nuñez

U16 R1: Robert Ferrari i

R2: Alejandro Ciaurriz

U14 R1: Clàudia García,

R2: Inua Estruga i

R3: Laia Casanovas

U14 R1: Jaume Nuñez,

R2: Arnau Calvo i R3: Pere Cornella