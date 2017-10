Només amb Blazic no n’hi ha prou

Després de la victòria davant l’Herbalife Gran Canaria de la setmana passada i d’haver recuperat sensacions, el BC MoraBanc va tornar ahir a la dinàmica negativa de joc i a obrir novament els dubtes en caure a la pista del Tecnyconta Saragossa per un clar 95 a 78 en un matx on només Jaka Blazic i David Jelínek van donar la cara.

I és que els andorrans no en van tenir prou del talent del campió d’Europa eslovè, 20 punts i 7 rebots per a un 23 de valoració, per sumar un triomf en una pista que semblava propícia ja que els aragonesos havien encadenat quatre derrotes consecutives en la Lliga.

Ahir només va funcionar, i fins que Blazic es va quedar sense benzina, el joc exterior. No hi va haver equilibri dins-fora. De fet, el joc interior del MoraBanc, que només va capturar 27 rebots pels 46 dels aragonesos, va estar desaparegut. Entre Stevic, Diagne, Karnowski i Shurna van ser capaços únicament d’anotar 16 punts, i els exteriors, a excepció de l’eslovè i Jelínek, autor de 15 punts, tampoc van estar a l’alçada.

El matx, però, no va començar malament per als de Joan Peñarroya. Un parcial de 9 a 13 en els primers cinc minuts va obligar Jota Cuspinera a demanar temps mort per evitar que els andorrans obrissin forat a l’electrònic. No només ho va aconseguir sinó que els aragonesos van ser capaços d’encadenar un parcial d’11 a 2 per escapar-se de cinc (20-15) a un minut de la fi del quart, una ratxa que va coincidir amb la lesió del base francès Andrew Albicy, que amb un esquinç al turmell dret ja no tornaria a jugar més en tot el partit.

Malgrat aquest contratemps, dos triples consecutius, Jelínek i Walker, després d’un temps de Peñarroya van permetre al MoraBanc tancar els deu primer minuts de joc per davant el marcador (20-21).

El segon parcial va ser molt similar al primer. Els andorrans aconseguien, amb un gran Blazic que va anotar 17 dels seus 20 punts abans del descans, petits avantatges al marcador, cinc punts com a màxim (33-38), que eren ràpidament contestats pels aragonesos amb parcials que els igualaven i fins i tot capgiraven l’electrònic. Així, 46-43 al descans gràcies a un triple al darrer segon de Sergi García, que va llançar sense cap tipus d’oposició.

La segona part va ser molt diferent. Blazic no va poder mantenir el mateix ritme, i mica en mica els de Peñarroya van anar desapareixent del partit fins a acabar baixant els braços i ni tant sols competint davant un equip en el qual Varnado i De Jong van fer el que van voler sota les cistelles i els exteriors –Dragovic, García, Neal i Blums– van aportar fins a 52 punts.

A poc més de quatre minuts del final del tercer quart, dues cistelles consecutives de Neal i De Jong donaven la màxima diferència fins aleshores als aragonesos, més nou (58-49), un avantatge que va ser una llosa per als homes de Peñarroya, que tot i això van tancar el parcial amb un 65-58 a l’electrònic, fet que va deixar el matx obert per al darrer període.

No obstant això, l’últim quart va ser un desastre pels andorrans, que van encaixar 30 punts, i van anar veient com els de Jota Cuspinera, cada vegada més convençuts que sumarien el primer triomf, anaven ampliant l’avantatge, que va arribar a ser de fins a 20 punts (94-74), a poc més d’un minut per al final del partit. Un tir lliure de Diagne i un triple de Walker semblaven voler maquillar el resultat, que Garcí va deixar en el 95-78 definitiu després d’una antiesportiva de Jankovic.

Al final del matx, el tècnic del MoraBanc lamentava que després de 25 minuts dins el matx i malgrat les circumstàncies “l’equip no ha estat capaç de fer un pas endavant”. En aquest sentit, i després de recordar que s’havia “començat bé”, Peñarroya va admetre que a la segona part, i especialment al darrer quart, “el nostre partit ha estat molt dolent”.

Així mateix, el tècnic es va mostrar més preocupat per la mala dinàmica de joc que no pas per la dinàmica de derrotes –un sol triomf dels set partits disputats entre ACB i Eurocup–, i malgrat admetre que “és més difícil créixer des de la derrota” va remarcar que tots, començant pel propi cos tècnic, “ens hem d’exigir més”.

Sigui com sigui, els homes de Peñarroya no tindran gaire temps per llepar-se les ferides ja que demà viatjaran a Zagreb, on dimecres jugaran a la pista del Cdevita Zagreb en la tercera jornada de l’Eurocup.