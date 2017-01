Només falta rematar la classificació

Tan sols una desfeta podria deixar el Bàsquet Club MoraBanc fora de la classificació per a la Copa del Rei per segona vegada a la seva història. Els de Joan Peñarroya en tenen prou amb una victòria diumenge, a les 18.30 hores –horari unificat–, al poliesportiu d’Andorra contra el Reial Betis Energia Plus, però si perden tampoc ho tenen malament ja que tenen el basket average a favor amb els altres dos equips implicats: el RETAbet Bilbao Basket i el Reial Betis Energia Plus. El menys 30 li dona al MoraBanc un cert avantatge respecte del club basc, amb un menys 41, i sobretot respecte dels andalusos, amb un menys 105. Si els andorrans perden diumenge hauran d’esperar que el RETAbet Bilbao Basket també perdi a Vitòria, on juga contra el Baskonia, o si guanya, que ho faci per una petita diferència, ja que els de Carles Durán hauran de recuperar al MoraBanc els 11 punts que els separen en el basket average.

El que ho té força malament és l’equip dirigit per Zan Tabak, ja que per aconseguir l’únic bitllet en joc per a la Copa del Rei necessita guanyar de 38 punts i que el RETAbet Bilbao Basket perdi a Vitòria. A més a més, els andalusos, que arriben al Principat amb tres victòries consecutives, contra el Reial Madrid, el RETAbet Bilbao Basket i l’Unicaja de Màlaga, visiten una pista on tots els equips que han jugat en aquesta primera volta han perdut. Per tant, al BC MoraBanc només li falta rematar la feina i té comprats tres quarts del bitllet per a Vitòria. Aquesta vegada no només hi aniran sols el president, Gorka Aixàs, o el director esportiu, Francesc Solana, habituals en aquesta cita, sinó també l’equip, emulant la gesta de la temporada 1994-1995, quan el Festina Andorra es va classificar per disputar la Copa del Rei a Granada. Aquell any, els d’Edu Torres van perdre als quarts de final contra l’Estudiantes Caja Postal de Pepu Hernández per un ajustat 87 a 86, amb 28 punts d’Alberto Herreros i 16 d’Andre Spencer. Tot seguit, els estudiantils van caure en la semifinal contra l’Amway Saragossa, que va perdre la final contra el Taugrés de Vitòria.

En l’última jornada, la número setze, van assolir la classificació l’Herbalife Gran Canària, que ha sumat deu victòries en les darreres dotze jornades, i l’Unicaja de Màlaga, que tot i perdre contra el Reial Betis Energia Plus es va classificar gràcies al triomf dels canaris a Miribilla. Aquests dos equips es van unir als ja classificats: Reial Madrid i FC Barcelona Lassa, que es van assegurar ser caps de sèrie en el sorteig. El València Basket encara no és cap de sèrie i obtindria aquest dret amb una victòria en l’últim partit a casa, contra el Movistar Estudiantes, o amb una derrota del Baskonia o l’Iberostar Tenerife.

L’Iberostar Tenerife també buscarà ser cap de sèrie, i ho aconseguirà si guanya a l’FC Barcelona Lassa o si perd però també ho fa el Baskonia. Els amfitrions també voldran tenir aquest dret. Una dissetena jornada que promet emocions fortes i un bàsquet espectacular. Una cita que es disputarà a Vitòria del 16 al 19 de febrer.

QUATRE TRIOMFS DE SIS

El balanç entre el BC MoraBanc i el Reial Betis Energia Plus és favorable als andorrans, amb quatre victòries per als andorrans i només dos triomfs per als andalusos. Des del retorn a la Lliga ACB dels andorrans, el Reial Betis Energia Plus no ha guanyat al poliesportiu d’Andorra. En el primer partit va perdre per 89 a 65 i en el segon per 92 a 73. Les úniques victòries dels sevillans van ser el 4 d’abril de 1993, amb un 76 a 80, i el 10 de març de 1996, per 85 a 89. Els de Zan Tabak volen trencar aquesta ratxa, però no en tenen prou amb la victòria per assolir la classificació per a la Copa, sinó que haurien de guanyar de més de 38 punts.

Al Reial Betis Energia Plus, un equip fet a última hora, destaquen l’ala Trent Lockett, un anotador compulsiu que militava a l’actual equip de Betinho Gomes, el Dolomiti Energia Trento; el jove base serbi Nikola Radicevic, que va arribar a la plantilla andalusa procedent del Partizan de Belgrad en categoria júnior, i el menut base Kenny Chery. Serà també un partit especial o no –ja que era un jugador força fred– per a Vojdan Stojanovski, que torna a la que va ser la seva primera casa a la Lliga ACB, i també es viurà un bonic duel interior entre l’austríac però nascut a Eslovènia Rasid Mahalbasic i el gegant georgià Giorgi Shermadini. Dos equips que arriben en un bon moment i que busquen la classificació per a la Copa del Rei.

D’altra banda, el director esportiu, Francesc Solana, continua treballant en l’opció de fitxar un nou ala pivot per la lesió de Nacho Martín, però tot sembla indicar que no incorporaran cap jugador abans d’aquest partit contra el Reial Betis Energia Plus. Això sí, no vindria com a temporer sinó que seria amb un contracte fins a final de temporada.

Andrew Albicy, el jugador més solvent de desembre

El base francès Andrew Albicy, el màxim assistent de la Lliga ACB amb un total de 7,27 assistències per partit, al davant de tot un Facu Campazzo (UCAM Múrcia) o Tomás Bellas (Tecnyconta Saragossa), ha estat nomenat el jugador més solvent de l’equip al mes de desembre, segons els vots dels aficionats rebuts en el marc del premi MoraBanc. En aquestes quatre jornades d’aquest mes, Albicy ha sumat 72 punts i darrere d’ell hi ha Thomas Schreiner amb 54 punts, Shermadini amb 48 i David Walker amb 31. El base francès ha estat el més valorat per segon mes consecutiu.

