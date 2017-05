A només un pas del play-off

El poliesportiu d’Andorra deixa una víctima més, i ja són catorze, el València Basket. El segon classificat i també sotscampió de l’Eurocup no va poder amb l’ambient que es genera ni tampoc amb la cara alegre i totalment des­inhibida del BC MoraBanc com a local. Els de Joan Peñarroya han posat un peu i mig al play-off pel títol en superar per 89 a 84 els de Pedro Martínez. La derrota del RETAbet Bilbao Basket a la pista de l’Iberostar Tenerife i de l’UCAM Múrcia a la de l’Herbalife Gran Canària deixen a tocar el segon objectiu de la temporada. A només una victòria. Dimecres hi haurà el primer match ball, contra el Reial Betis Energia Plus, que necessita la victòria per no descendir, esportivament, a LEB Or, i diumenge tanquen la competició regular rebent el Reial Madrid, el líder de la Lliga ACB. La vuitena posició és més a prop de mai i és evident que les catorze victòries i només una derrota al poliesportiu d’Andorra tenen molt a veure en tot plegat.

Contra el València Basket, Peñarroya no va poder disposar de l’ala pivot Beqa Burjanadze –baixa sorprenent d’última hora–, però els seus companys es van multiplicar. En defensa tots van respondre i en atac la parella formada per Giorgi Shermadini i David Walker va fer estralls. En els primers 10 minuts, intercanvi de cops sense un dominador clar, amb màxima igualtat. A cada cistella andorrana, el València responia de la mateixa manera. L’electrònic parlava per si sol amb un ajustat 23 a 24, amb 11 punts de David Walker. El nord-americà està en un moment dolç.

En el segon acte, els de Peñarroya van prémer l’accelerador. El tècnic egarenc va apostar per tenir tres petits en pista amb Andrew Albicy, Thomas Schreiner i David Navarro. Un parcial de 13 a 0 va ser com un cop d’autoritat i va deixar un 38 a 26. L’ala pivot Giorgi Shermadini va fer tornar bojos Pierre Oriola i Pedro Martínez, estranyament, no es va atrevir gaire amb Bojan Dubljevic. L’MVP del mes passat no va comptar gaire per al tècnic català. Un parcial de 0 a 9 amb triples de Will Thomas, Joan Sastre i Guillem Vives va maquillar el marcador final amb un 40 a 35. Això sí, el València no se sentia gaire a gust. La defensa andorrana els estava asfixiant i en atac no podien aturar Shermadini i tampoc un excels David Walker.

A la represa, l’encert des de la llarga distància va mantenir el València Basket dins del partit. L’agressivitat del BC MoraBanc, en tots els sentits, era la millor arma dels de Peñarroya. Mentrestant, la tripleta arbitral menjava a part. És tota una llàstima que l’ACB no tingui millors àrbitres, tenint en compte el que arriben a pagar. Ahir van fer tornar bojos els dos entrenadors i bona part dels jugadors amb les seves estranyes decisions. La màxima diferència va arribar amb un triple de Chris Czerapowicz i el 65 a 50. Per part valenciana no hi havia notícies de jugadors com Antoine Diot, Will Thomas o San Emeterio. Amb el 69 a 58, els de Peñarroya tenien a tocar la victòria, però els partits de bàsquet no tenen mai un guanyador clar fins que sona la botzina final. Els de Pedro Martínez, amb punts de Romain Sato i triples de Rafa Martínez, van arribar a empatar amb un parcial de 0 a 9 per situar el 78 a 78 a quatre minuts per al final. El MoraBanc va treure el caràcter i l’afició va fer la resta.

Els equips grans no mostren mai la bandera blanca, però al poliesportiu hi ha com una mena de màgia que, aquest curs, fa claudicar quasi tots els que el visiten menys el Baskonia. El play-off està a punt de fer-se realitat 22 anys després.

Giannis Antetokounmpo, un dels millors jugadors de l’NBA, visita el seu germà Thanasis

No va voler fer declaracions als mitjans de comunicació, però en acabar el partit es va fer un fart de fer-se fotografies i signar autògrafs. Giannis Antetokounmpo, all-star NBA i estrella dels Milwaukee Bucks, és el germà del jugador del BC MoraBanc Thanasis Antetokounmpo i també de Kostas Antetokounmpo, que milita al Dayton Flyers. Giannis i Kostas es troben als Estats Units, però ahir van visitar Thanasis i van gaudir de valent amb les accions del seu germà, que va acabar amb 8 punts, sis rebots i dues assistències, i va ser eliminat per cinc faltes personals.