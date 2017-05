“Nosaltres apostarem sobretot pels joves perquè ells són el futur”

Entrevista a Paul Alieu, nou president del VPC Andorra

Als 37 anys, Paul Alieu agafa la presidència del VPC en substitució de Pep Escolà. El fins ara capità de l’equip i també dels ‘isards’ és el cap visible de l’única candidatura que es va presentar a les eleccions i el projecte és totalment continuista, amb un clar suport als júniors que pugen a la categoria sènior. La nova junta, amb set cares noves, agafa el club sanejat després de la marxa d’Escolà i el vicepresident David Ferré.

Nou president del VPC Andorra... Què significa per a vostè?

Per a mi personalment és un orgull i és molt important, ja que fa molts anys que estic al club i també a la selecció i presidir el VPC Andorra em fa moltíssima il·lusió.

Què li va passar pel cap quan l’hi van proposar?

Al principi vaig pensar que era massa jove per a aquestes coses i no em veia preparat, però més endavant, amb les coses que em van dir, em vaig engrescar després de pensar-ho fredament i m’hi vaig llançar.

Què el va convèncer?

He mirat tot el que hi havia i m’he convençut tot sol, ningú més [somriu].

Una candidatura, l’única que s’ha presentat, totalment continuista, però quines són les bases d’aquest nou projecte?

Nosaltres volem donar suport al que ha fet l’anterior junta, en especial a la bona feina amb els cadets i els júniors i també sub-18 i sènior femení. A nivell de sènior han aguantat fins al final de temporada el segon equip, que fa temps que no passava. En categoria sènior ens pugen força jugadors júniors i està molt bé. Quant a objectius, encara és molt d’hora per parlar-ne. Més endavant, potser per a la propera temporada, podrem dir si els set júniors que pugen s’adapten bé per pujar a Honor.

Projecte continuista, però ha pensat fer alguna aportació nova, aquesta nova junta?

De moment estem pensant més en la creació de la plantilla per mirar qui segueix i qui no segueix, i després, com a jugador la temporada passada sí que vaig veure que s’havien de fer coses que no s’han fet tan sovint.

Com quines?

Més sopars o actes més socials per fer més vida de grup. A veure si ho podem fer...

Pep Escolà i David Ferré han deixat el club, però en quin estat se l’ha trobat?

La veritat és que me l’han deixat molt bé. Totalment sanejat i amb una mica de diners. Han fet molt bona feina perquè l’han deixat perfecte.

Quina és la salut de la base del VPC Andorra?

Molt bona. S’han fet coses molt interessants i ara a nosaltres ens quedarà continuar fent el mateix perquè tot segueixi igual de bé que fins ara. Mai s’havia tingut tants nens i cadets, i els júniors mai havien tingut tants jugadors.

I la del primer equip?

És bona. Això sí, crec que el club es mereix estar més a dalt del que està, però estem a divisions complicades perquè el rugbi a França ha canviat molt i les lligues són molt més fortes. David Kirikaixvili i Xepi García han fet molt bona feina, en especial en la cohesió de grup. Si continuem així donarà molts fruits, aquesta bona feina que s’està fent.

Com valora la feina d’aquest binomi tècnic?

És molt positiva. He estat jugador aquest any i he gaudit amb els entrenaments, i quant a joc s’ha implantat un sistema de joc que m’agrada molt més a mi. I els resultats han estat bons.

Es continuarà apostant per reforçar el primer equip amb jugadors de fora?

Sempre que sigui millor del que tenim aquí, però estaria bé confiar més en els jugadors júniors que pugen i estaria bé que s’acostumessin a aquest nivell. Per exemple, Irakli Berdzenishvili continua amb nosaltres el curs vinent i la seva posició ja la tenim coberta. Ara hem de parlar amb Emiliano Robbiani, Josep Maria Simón i Sam Tau, i si marxa algun d’aquests potser haurem de portar-ne algun de fora. També intentarem convèncer Toni Carmona perquè no es retiri, ja que pugen júniors.

Quina posició s’haurà de reforçar amb un bon jugador?

La de 10. La posició de mig d’obertura és molt important en el rugbi. Fa anys que no juguem amb un jugador pur d’aquestes característiques i això que alguns ho fan bé, tot i no ser la seva posició natural. Amb un mig d’obertura bo sí que canvia la cosa. És un lloc per molt complicat de trobar perquè tots els clubs el busquen.

Els que pugen poden tenir l’oportunitat al primer equip i jugar?

Si s’entrenen bé, coneixent el Xepi, i fan bé les coses tindran l’oportunitat de jugar segur.

L’aposta de l’anterior junta va ser el rugbi femení. Es continuarà amb el mateix projecte?

És clar que sí. No podem deixar de costat res, i sobretot amb la feina que s’ha fet.

Seguirà com a jugador i, si ho fa, com ho compaginarà?

Em faré la fitxa, però poder jugar amb la meva feina i ara la tasca de president serà complicat. Hi seré per ajudar, tot i que si hi ha algú que pugui jugar en la meva posició, molt millor. Estic bé físicament, però jo encantat si algú em pot substituir.

Normalment sempre torna una vella glòria ja retirada.Està previst o l’aposta pels joves serà molt ferma?

Nosaltres sobretot apostarem pels joves i si alguna vella glòria torna, millor per l’experiència. Sempre necessites jugadors veterans. Tot i així, és important apostar pels joves perquè són el futur.

Manu Sarti i Jeannot Martinho pertanyen al Rugbi Club Encamp i estan a la junta del VPC. Com estan les relacions amb l’Encamp?

Jo confio molt en Jeannot Martinho i Manu Sarti ja que sap molt de rugbi. Nosaltres volem estar bé amb tothom, però ara mateix no sé com està l’Encamp.

Vuit júniors pugen a categoria sènior

Un total de vuit jugadors de l’equip júnior del VPC Andorra ascendeixen a la categoria sènior i reforçaran el primer equip o també el segon. Dos d’ells ja han debutat amb els isards: el tercera línia Lluís Colell i el centre Josep Correas, i els altres volen fer-se un espai en el primer equip i convèncer Jonathan Xepi García i David Kirikaixvili: el segona i tercera línia Stefano Berti, els ales Jona da Silva i Jamal Foulko, els números 15 Pau Gallardo i Alex Ridgway i el primera línia Josep Ortega.