Nou rival per a l’FC Encamp

La Lliga Viatges Pantours de futbol sala suma un nou equip més i aquest apunta a lluitar per trencar l’hegemonia de l’FC Encamp. L’Atlètic Escaldes aposta per crear un equip de futbol sala després d’uns 10 anys sense tenir-ne quan van jugar a la segona divisió i ho vol fer per la porta gran. El curs passat s’ho van plantejar, però finalment ho van descartar. Tot i això, per aquesta temporada l’equip està inscrit i tindrà Diogenes Lino Baptista, més conegut com a Cabinho, com a entrenador-jugador. Per tant, deixarà l’FC Encamp i no disputarà la UEFA Futsal Cup –que enguany no s’organitzarà al país.

Aquest nou equip fa tremolar l’FC Encamp ja que Cabinho compta amb companys seus al club encampadà com David Férriz i també Marçal Raventós, dos dels seus millors jugadors i referències en el sistema de joc de Lluís Cruz. Un altre fitxatge que es planteja Cabinho és el veterà Nacho Llamas, que milita al SAE Sant Julià. Sigui com sigui, l’FC Encamp va tenir ahir una reunió amb els jugadors per saber quin posicionament tenen davant de la creació de l’Atlètic Escaldes. Un cop conegui el destí o la continuïtat d’aquests jugadors hauran de resoldre el futur d’una plantilla que comença el 10 de juliol els entrenaments per preparar la UEFA Futsal Cup. El 6 de juliol sabran quins seran els seus rivals.

Per la seva banda, el CE Sant Julià ja ha començat a treballar per a la temporada vinent, novament, a tercera divisió espanyola, i sense el jove Eric Mesquita, que marxa a estudiar a Barcelona, i tampoc Xavi Santaella. El dubte és Óscar Neira, que podria fitxar per l’Enfaf que dirigeix Moisés Gonçalves i que milita a primera catalana.