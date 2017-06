Nova situació difícil per l’FC Andorra

El Futbol Club Andorra, l’entitat esportiva més antiga del país, no té com a norma viure uns estius tranquils sigui per les circumstàncies que sigui. És una entitat instal·lada sempre en problemes i tot des que va heretar deutes i més deutes –una motxilla difícil de suportar– d’una altra junta que van acabar amb la desaparició de la secció de futbol sala quan es trobava a la segona màxima divisió del futbol sala espanyol i que va deixar agonitzant al club de futbol; molt a prop de la desaparició. Aquest estiu tampoc serà tranquil i més quan ahir el BOPA va notificar un acord d’embargament sobre els béns i drets del club presidit per Albert Ferré per un deute de 17.359,14 euros al propietari per un pis llogat en aquella etapa del club a l’Avinguda Santa Coloma de la parròquia d’Andorra la Vella, amb un deute detallat d’aquesta manera: primer la quantitat principal de 10.200 euros, després interessos legals fins al 19 d’octubre del 2015 de 627,49 euros, també despeses de calefacció per 2.990,63 euros, interessos legals de despeses de calefacció per 30,91 euros, costos processals per 1.922,25 euros i costos d’execució per 1.587,86 euros. Tot suma la xifra abans esmentada i segons la notificació del BOPA podria anar incrementant-se. De fet, el BOPA va notificar una sentència a l’FC Andorra quan Lluís España era president de la junta gestora del club on informava al club de la demanda formulada per el propietari i que el club podia haver presentat un recurs d’apel·lació en el termini de tretze dies. El temps va anar passant i el BOPA ahir va publicar l’acord d’embargament. “Esperem arribar a un acord amb la saig”, va dir Albert Ferré. En aquell pis, segons ha pogut saber el diari BonDia, vivia el jugador brasiler de la secció de futbol sala Carlinhos Lima Becerra. Segons diverses fonts consultades, el jugador havia arribat amb un acord amb el gerent d’aquella etapa del club que l’entitat es faria càrrec del lloguer d’aquest pis i les seves despeses corresponents. Ell va ser el primer dels jugadors a marxar del país quan va esclatar la crisi del club i que va acabar amb la desaparició de la secció de futbol sala. La seva dona es va quedar aquí ja que treballava al país i li van arribar a tallar la llum per falta de pagament. Va abandonar d’aquesta manera el pis, que havia de pagar el club, on vivia amb els seus fills mentre Carlinhos jugava al Jaén.

El màxim mandatari del club es reunirà avui amb la saig del Principat d’Andorra per donar-li explicacions. “La nostra junta directiva se n’ha assabentat aquest matí [ahir per al lector] i el que és clar és que nosaltres no ens amaguem de res i ens sap greu que diguin que no ens ho han pogut notificar. El club des de l’1 de setembre, quan vam agafar l’entitat, fins al dia d’avui no deu res i continuem pagant les sancions heretades d’anteriors juntes”, va assegurar Albert Ferré, que espera tancar l’exercici d’aquesta temporada amb 10.000 euros de dèficit. “Comparat amb altres temporades i pagant deutes heretats d’altres juntes creiem que no està malament”, va sentenciar el màxim mandatari de l’FC Andorra.

A PRIMERA CATALANA

L’FC Andorra, tot i els problemes que arrossega, es va inscriure a primera catalana, però va realitzar una demanda de canvi de grup a la Federació Catalana de Futbol (FCF) per intentar reduir despeses en desplaçaments. No és l’únic club interessat en aquest canvi de grup i ara està pendent de la decisió que prendrà la FCF. Al grup 2 hi ha equips més propers que no pas al grup 1. Aquesta sempre ha estat una demanda de l’entitat i mai l’han acceptat.

Manuel Veiga, ‘Riera’, valora tornar al club de jugador i també per ajudar la junta

Sempre s’ha declarat un admirador del Futbol Club Andorra i l’extrem Manuel Veiga, més conegut esportivament com a Riera, està valorant l’oferiment del club per tornar a l’entitat com a jugador, però també per ajudar la junta en un càrrec encara per definir –en tot cas no seria el de director esportiu–. Al mes de gener del 2016, Riera va ser acomiadat pel tècnic d’aquella etapa, Justo Ruiz, per un acte d’indisciplina i l’extrem, fins a aquell moment màxim golejador de l’equip, va decidir tornar a l’FC Lusitans. Riera, de 30 anys, deixa l’FC Lusitans, en aquesta segona etapa al club de la Lliga Grup Sant Eloi i té decidit buscar altres reptes. L’opció de tornar a l’FC Andorra el satisfà i es troba valorant aquesta opció per prendre una decisió en els propers dies. A més a més, l’extrem de Vila Nova de Famalicão serà una peça important dins de la junta directiva. L’objectiu de la junta presidida per Albert Ferré serà reforçar l’àrea social de l’entitat. Mentrestant, continua la recerca del nou entrenador i una de les opcions –no és només l’única– és Emiliano González que entrenava la UE Santa Coloma i que va ser jugador de l’entitat durant moltes temporades. Una altra opció va ser el tècnic del Solsona, Candi Viladrich, però econòmicament el club no podia arribar a tot el que ell desitjava com també li va passar amb l’extècnic de l’Avià i nou entrenador del CE Manresa juvenil, Pablo Becerril. La recerca continua i el club té quatre opcions sobre la taula. Una d’elles és la d’Emiliano González. Sigui com sigui, els jugadors esperen pacientment els moviments esportius del club i, de moment, només hi ha hagut tres baixes: Kike Espinosa, Josele Aguilar i Sergio Moreno.