Obertes les inscripcions a Encamp i al Pas de la Casa per a les activitats esportives

Els infants, joves, adults i gent gran d'Encamp i del Pas de la Casa ja poden inscriure's a les activitats esportives que s'ofereixen per a aquest curs. El departament de Joventut i Esports del comú d'Encamp ha programat diverses activitats pensades perquè els participants "connectin amb l'esport", han destacat a través d'un comunicat. Les inscripcions es poden formalitzar a les recepcions dels centres esportius de la parròquia.

Els infants i joves d'Encamp podran escollir entre activitats aquàtiques (natació, canoa caiac i waterpolo), arts marcials (taekwondo, judo, karate, kung-fu, defensa personal i budo taijutsu), tennis taula, gimnàstica artística i rítmica, futbol, futbol sala, rugbi, handbol, vòlei o tir amb arc.

Pel que fa als infants i joves del Pas de la Casa, podran accedir a activitats com les aquàtiques (natació i waterpolo), arts marcials (judo i karate), tennis taula, esports col·lectius (futbol, rugbi i bàsquet 3x3) i d'altres modalitats esportives com el ioga o l'escalada.

Els adults encampadans podran triar entre activitats aquàtiques (natació, manteniment aquàtic i canoa caiac), arts marcials (krav maga, kung-fu, sanda, judo, defensa personal i budo taijutsu), esports col·lectius (handbol, vòlei i bàsquet), o d'altres disciplines, com tennis taula i tir amb arc. Finalment, la gent gran podrà realitzar diferents activitats aquàtiques.

A més, el comú posa a disposició dels ciutadans espais lúdics i educatius adaptats, com l'àrea de Jovent, tant a Encamp com al Pas de la Casa, adreçat a infants entre els 6 i els 11 anys (fins als 12 anys al Pas de la Casa). També l'Espai Jove, dirigit a joves amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys, i el Punt d'informació Juvenil, per a joves de 18 a 30 anys.

Les inscripcions ja es poden formalitzar a les recepcions dels centres esportius de la parròquia. Les activitats d'infants i joves començaran el 18 de setembre, i les d'adults i gent gran, el 2 d'octubre.