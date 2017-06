Objectiu: seguir en la mateixa línia

Victòria en un partit amistós contra San Marino i empat en la cinquena jornada del partit de fase de classificació per al Mundial 2018 contra Illes Fèroe. Aquest és el bagatge d’una selecció d’Andorra que afronta el partit d’avui, a les 20.45 hores contra Hongria, amb una bona dosi de confiança però amb moltíssimes baixes importants, com les de Jordi Rubio, Marcio Vieira, Marc García, Víctor Rodríguez i la misteriosa de Cristian Martínez per motius personals. L’objectiu dels de Koldo Álvarez serà seguir en la mateixa línia de joc i resultats, tot i que Hongria no és el millor client. Els de Bernd Storck, amb deu baixes i amb molts jugadors sub-21 i un de la sub-17, van perdre dilluns per 0 a 3 en un amistós contra Rússia i sense el seu davanter titular Ádám Szalai i una de les seves estrelles, Zoltán Gera.

“Els respectem perquè són una selecció feta i molt forta. Tenen jugadors de molta qualitat tècnica i que són molt ràpids. Al mig del camp tenen molt equilibri i la defensa és bastant competent. També venen amb jugadors joves que es volen fer veure per fer-se un lloc en el futur”, va assegurar el seleccionador, Koldo Álvarez, que té clar l’objectiu del combinat andorrà. “Com cada partit que hem jugat a casa. Defensem per atacar i tenim menys qualitats que Hongria, és clar, però volem aprofitar les que les tenim. Allà, a Budapest, vam fer uns molt bons 25 minuts i hem d’allargar-ho aquí”, va indicar. Sobre la baixa de Cristian Martínez, un fix a la selecció, Koldo es va limitar a dir: “És baixa per motius personals i si són motius personals són coses seves.”

Aquest serà el partit homenatge a Josep Manel Ayala. El tercer jugador amb més internacionalitats. Feia temps que no entrava en una convocatòria i avui serà el seu dia després de quinze anys defensant els colors de la selecció. “Si ve perquè està en forma o perquè és el seu homenatge? Les dues coses. Som una selecció petita i molts jugadors s’han sacrificat per jugar partits. Ell s’ho mereix perquè és superhumil i s’ho ha guanyat a pols. Jugarà, però no diré si d’inici o si sortirà després.”

També serà especial per al capità Ilde Lima, que igualarà Òscar Sonejee en rècord d’internacionalitats. “Sabem a què juguem i tenim clars els conceptes del joc. Els resultats de San Marino i contra Illes Fèroe et donen confiança i hem de seguir aquesta mateixa línia”, va dir Lima. Avui tocarà lluitar per intentar repetir el 0 a 0 contra Illes Fèroe, i Hongria, més potent sobre el paper, no ho posarà fàcil.