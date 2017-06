Oferta per a Jaime Fernández

De l’interès a l’oferta. El Bàsquet Club MoraBanc va llançar una oferta per al base i capità del Movistar Estudiantes, Jaime Fernández, que finalitza contracte amb el club que s’ha format i que està subjecte al dret de tempteig. Tal com va avançar el diari BonDia el 13 de juny, Jaime Fernández interessa i el BC MoraBanc apostarà fort per ell. El jugador, convocat ahir per la selecció espanyola per una concentració prèvia a Benahavís (Màlaga) per preparar l’Eurobasket, no va tenir un protagonisme destacat amb Salva Maldonado ja que va confiar més en la posició de base per al ja renovat Omar Cook, i Jaime Fernández va servir per donar minuts de descans a l’escorta francès Edwin Jackson.

El director d’orquestra madrileny i capità del Movistar Estudiantes té 24 anys, i el curs passat va anotar 7,9 punts de mitjana, amb 1,6 assistències i 1,9 rebots per partit i 7,8 de valoració. Jaime Fernández també ocupa plaça de cupo i és un dels millors bases espanyols de la Lliga ACB.

gio, al dret de tempteig

El pivot Giorgi Shermadini és l’únic jugador del Bàsquet Club MoraBanc inscrit al dret de tempteig que va publicar ahir l’ACB. La renovació, no tan lluny com podria semblar, del pivot georgià seria una de les notícies més positives per l’equip dirigit per Joan Peñarroya. Queda fora d’aquesta llista Thomas Schreiner i també Nacho Martín.