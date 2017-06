Ordino habilita tretze vies d'escalada esportiva a la zona d'Encodina

Els amants de l'escalada estan d'enhorabona. El comú d'Ordino ha presentat aquest dimecres tretze vies d'escalada esportiva a tocar del berenador d'Encodina, anant cap a Arcalís. Són vies per a un nivell "inicial i mitjà", ha explicat el conseller de Turisme i Esports del comú, Jordi Serracanta. Un espai que ha ideat l'escalador Joan Albós amb l'ajuda de Jordi Ordóñez, també apassionat d'aquest esport i exconseller de Finances de la corporació. Albós ha assegurat que a la parròquia costa trobar emplaçaments a la natura per a escaladors, però que aquesta és perfecta per la ubicació i per poder "començar".

L'espai se suma al que ofereix el rocòdrom del Centre Esportiu d'Ordino, que té "un èxit brutal" i que la corporació no descarta ampliar en el futur.

Joan Albós i Jordi Ordóñez, dos amics ordinencs que comparteixen la passió per l'escalada (el segon també va ser conseller al comú), han aportat a la parròquia una nova proposta per practicar aquest esport. Es tracta d'una paret d'uns quinze metres a la zona d'Encodina, molt a prop del berenador, on hi han dissenyat tretze vies "d'un sol llarg". És a dir, l'escalador puja i baixa la mateixa via, el que s'anomena "escalada esportiva", ha explicat Albós.

Es tracta d'una paret "ben orientada" al sud-est, que ofereix ombra a la tarda i que, per tant, és ideal a l'estiu, ha destacat Albós. La roca és totalment natural i és de les poques idònies a la parròquia per poder-li habilitar vies d'escalada. Ordino "és complex a nivell de roca", pràcticament no hi ha res "de qualitat" per poder escalar. Aquesta paret se la va trobar "casualment" i, després de provar amb Ordóñez la seva idoneïtat, durant els darrers anys a poc a poc l'han anat habilitant pensant en tots els apassionats d'aquest esport, que segueix guanyant adeptes.

El conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta, ha explicat que són vies pensades per a un nivell "inicial o mitjà", una zona "idònia per començar", ha afegit Albós, perquè els punts de protecció s'han posat propers. Complementarà l'espai d'oci en el que s'ha convertit Encodina, a la carretera d'Arcalís, on moltes famílies hi van a passar el dia i fer barbacoes, ha volgut destacar el conseller. La paret, per trobar-se en plena natura, es podrà utilitzar sempre que es vulgui i de manera gratuïta, sota la responsabilitat de l'esportista.

Albós ha celebrat que Ordino aposti per l'escalada. De fet, el rocòdrom del Centre Esportiu d'Ordino, on avui s'ha fet la presentació d'aquestes tretze vies, està tenint "un èxit brutal", ha assegurat Albós. Per tot plegat, Serracanta ha avançat que no descarten "en un futur poder-lo ampliar".