Perdonen i cedeixen al final

La màxima del futbol es va tornar a complir a l’Estadi Comunal. La UE Santa Coloma, amb un joc molt sòlid i amb les idees molt clares, va perdonar dues grans oportunitats de gol al segon temps amb 0 a 0 al marcador i van cedir al final del partit en perdre per 0 a 2 contra l’NK Osijek al partit d’anada de l’Europa League.

Els colomencs, dirigits pel jove Roger Culleré, van defensar-se a la perfecció contra un equip croat amb poques idees ofensives, tot i la seva superioritat física i també tècnica. Els colomencs no es van deixar sorprendre en cap moment als primers 45 minuts. A la represa, la UE Santa Coloma va donar dos bons ensurts a l’NK Osijek. Al minut 56, el defensa central Miguel Ruiz va rematar de cap a fora per poc una centrada de falta lateral de Jordi Rubio. El porter Marko Malenica va agafar aire quan la pilota va sortir fregant el pal. Tres minuts després, Jordi Rubio s’inventava una bonica passada a l’espai lliure cap a Víctor Bernat, però el golejador colomenc va enviar a fora i també a prop del pal de manera sorprenent. La resposta dels croats va arribar amb un xut per sobre del travesser del macedoni Muzafer Ejupi. Al minut 77, l’àrbitre va xiular un penal de Sandro sobre Eros Grezda. Ejupi el va llançar i Iván Perianes va refusar, però el refús el va aprofitar per fer el 0 a 1 Benedik Mioc. Als minuts d’afegitó, Domagoj Pusic va marcar el 0 a 2 en recollir un refús d’Iván Perianes després d’una rematada de cap del croat. En l’altre partit amb presència andorrana, el Tic Tapa UE Sant Julià va perdre per 1 a 0 contra l’Skënderbeu d’Albània. El gol el va marcar Liridon Latifi, que abans havia fallat un penal aturat per Manu Vidal.