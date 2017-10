Petit increment en les beques ARA

Petit increment i menys esportistes. El dotzè cicle del programa de les beques d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) apuja la seva aportació respecte de l’anterior cicle un total de 13.555 euros. Per tant, hi destina 326.516 euros, dels quals es beneficiaran 51 esportistes –sis menys que a l’onzè cicle– i el programa d’esquí estudi-Batxillerat esportiu i ajudes a universitats. Això sí, en aquest dotzè cicle de les beques ARA no hi ha inclosa la quantitat que es repartiran en premis als esportistes que van aconseguir medalla als Jocs dels Petits Estats de San Marino o també resultats destacats en altres competicions. La partida que es destinarà serà de 45.000 euros i entre ells hi ha reservats 11.500 euros per als medallistes dels últims Jocs dels Petits Estats. En el cicle anterior se’n van repartir un total de 36.200 en premis. “Les beques ARA són un programa exigent d’entrar-hi i el nostre objectiu és donar més eines als nostres esportistes perquè assoleixin el nivell internacional. D’aquesta manera, amb les beques ARA es reconeix l’esforç de l’esportista d’alt nivell”, va assegurar el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal.

En el programa més important, l’Elit, que té dedicació exclusiva i també es compagina amb la vida laboral i els estudis universitaris, hi ha sis esportistes i el que més rep és el surfista Lluís Marín. La lesió a l’espatlla el va deixar sense assolir els objectius marcats i tindrà una beca ARA de 22.000 euros –6.000 euros menys que l’anterior–. L’esquiadora andorrana puja 1.000 euros i en rebrà 18.000 i Joan Verdú i Marc Oliveras es mantenen amb 18.000 i 14.000, respectivament. Qui entra dintre del programa Elit i deixa el de Promeses és l’esquiador de fons Irineu Esteve, que passa dels 6.000 del curs passat als 12.000. Els seus bons resultats l’han fet pujar esglaons dintre de les beques ARA. El programa Elit es tanca amb l’esquiador de curses de muntanya Xavi Areny, que rebrà 10.000 euros. Deixen el programa Elit respecte l’onzè cicle: Ferran Teixidó i Maria Fargues.

En el programa de Plans Especials, és a dir, els majors de 25 anys amb possibilitat d’assolir l’Elit a curt termini, enguany només hi ha l’esquiador de curses de muntanya, David Albós, que rebrà 2.000 euros. Els esportistes que competeixen en esports d’estiu encara no es troben aquí ja que Esports està a l’espera que alguns d’ells finalitzin el curs.

En el programa de Promeses, és a dir, els esportistes de 19 a 25 anys, hi ha 29 esportistes i com a novetats respecte l’anterior hi ha Diogo Martins (karate), Magda Sánchez i Alda Babi (judo), Sergi Casabella (curses de muntanya) i Bernat Lomero (natació). En Joves Promeses, de 16 a 18 anys, hi ha 11 esportistes, un menys que l’anterior i amb nous com Kilian Folguera i Joan Aracil (BTT), Cande Moreno (esquí alpí), Lea Ricart (natació) i Carla Varas (gimnàstica). Destaca l’increment per a la jove tennista Vicky Jiménez amb 6.000 euros de beca –increment de 3.000–.