Pol Moya aconsegueix la mínima per a l’Europeu

Continua sumant. L’atleta del Club Atletisme Valls d’Andorra (CAVA) Pol Moya continua afegint fites al seu currículum esportiu i dimarts al vespre va assolir la mínima per al Campionat d’Europa de pista coberta a Belgrad (Sèrbia), del 3 al 5 de març. Moya va batre el rècord d’Andorra absolut en els 800 metres llisos al Míting internacional de Catalunya, que va tenir lloc a Sabadell. Va rebaixar el seu propi rècord en quasi un segon, amb un temps d’1.48,86, i va acabar en setena posició en la prova, en què es va imposar el campió d’Europa, el polonès Adam Kszczot, amb 1.46,31, segona millor marca mundial de l’any. El segon va ser Kevin López, amb 1.46,58, seguit del kenyà Nicholas Kipkoech Kiplagat. Per la seva banda, Txiqui Aguilera va ser segon en el salt de llargada i Dayane Huerta va quedar lluny del seu millor registre en els 800.

EL CAVA VOL L’ESCOLA

El Club Atletisme Valls d’Andorra, amb la nova presidenta, Anna Parramon, va presentar les línies mestres del seu primer projecte al capdavant del club. L’inici és positiu i el club, nascut el 1979, disposa de cinc patrocinadors, un total de 62 llicències i un pressupost continuista de 44.000 euros. Això sí, el gran objectiu del CAVA és clar, i ja han sol·licitat a la Federació Andorrana d’Atletisme, que també té nou president després de l’elecció de Bernat Vilella, portar l’escola d’atletisme. “Creiem que tots els clubs del món tenen una base i lluitarem moltíssim per tenir aquesta escola d’atletisme, que actualment pertany a la federació”, va assegurar Parramon, que assistirà el 15 de febrer a la reunió de comissió de clubs per tractar, entre d’altres, d’aquesta petició. “Des de la Federació Andorrana d’Atletisme ho han vist positivament. Jo no he vist mai cap federació que dirigeixi una base. No ens han posat pals a les rodes i no ens han dit que no. El traspàs, si es fa, seria al setembre.”

Una altra iniciativa que es planteja el CAVA és fer un campionat escolar a les set parròquies entre octubre i desembre. “Els cinc millors es classificaran per disputar una final, que acollirà Andorra la Vella.” Esportivament el balanç el consideren bo. “Tenim les vaques sagrades i després, joves amb molt de futur al davant. No només tenim atletes de noms clàssics, sinó també alguns que estan traient el cap amb bons resultats. Tenim moltes esperances”, va dir el portaveu de la junta, Víctor Cunill, que és l’expresident del club.