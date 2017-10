Pólvora molla

Els més optimistes deuen pensar que tot i que el BC MoraBanc està jugant malament ha arribat viu en els quatre partits que ha perdut en aquest inici de curs. Els més pessimistes busquen trencar-ho tot. I després hi ha el que busca explicacions del perquè d’aquestes quatre derrotes i ho analitza. El Bàsquet Club MoraBanc està en plena fase de construcció i alguns jugadors encara no estan al nivell més adequat per competir de tu a tu amb segons quins rivals. El tècnic egarenc, Joan Peñarroya, encara no ha trobat la tecla. Vol un equip que faci transicions ràpides i que lluiti fins que soni la botzina final. A això s’hi ha d’afegir que els jugadors tinguin encert, i no en tenen. Les derrotes provoquen dubtes, ansietat i por de perdre de nou.

Hi ha jugadors que fan la sensació a la pista que juguen amb desconfiança i rígids. En la pretemporada, a alguns d’ells se’ls va veure amb més desimboltura que no pas ara. Dos bons exemples són el base madrileny Jaime Fernández i l’ala nord-americà David Walker. El primer d’ells té talent per donar i vendre. Mai ha estat un tirador consumat, però sí que ha aportat al Movistar Estudiantes assistències i ritme. Està sense confiança. Un cas molt similar al de David Walker. El nord-americà, en el seu segon any a la Lliga ACB, hauria de tenir via lliure en el llançament exterior. Ell sí que té un canell expert des de la línia de 6,75, però quasi no mira a cistella i després aporta poques coses a l’equip. També té poca confiança en el que fa o en el rol, destinat a ser més important que el del curs passat, que té amb l’equip. Són dues peces que necessiten temps d’adaptació.

L’eslovè Jaka Blazic, que aquí té un rol més ofensiu que en els seus equips anteriors, és el jugador que individualment està més endollat. Això sí, copa massa protagonisme en els atacs i se’n ressent la circulació de pilota. A banda, Vlado Jankovic és un ala de brega i d’aportar agressivitat. No és un gran anotador, però és el típic exterior que suma amb els intangibles. Encara no està del tot fi i el seu joc és irregular tot i la intensitat, que és totalment innegable en l’ala grecoserbi. En el joc exterior també s’ho ja de sumar a l’ala pivot John Shurna, que fa més d’ala perquè no trepitja gaire la pintura. La seva gran virtut és el llançament exterior, però també és necessari per la seva experiència i lideratge. De moment, no aporta el que se n’espera.

La pólvora d’aquest equip està molla i els de Joan Peñarroya necessiten molt el joc exterior pel disseny que té l’equip. El 0 a 10 del primer i segon quart del matx contra l’Unics Kazan parla per si sol. L’equip, finalment, va acabar amb un 19% des de la línia de 6,75. Poc per a un equip que necessita l’equilibri i la solidesa per guanyar partits. De moment lluita fins al final i ara toca guanyar-ne algun.

L’Herbalife Gran Canària, invicte a la Lliga ACB, visita el poliesportiu

L’Herbalife Gran Canària, que la temporada passada va fer un mal inici de partit amb quatre derrotes consecutives a la Lliga ACB, com el BC MoraBanc enguany, visita diumenge a les 12.30 hores l’equip dirigit per Joan Peñarroya. Els de Luis Casimiro arriben al Principat amb tres victòries a l’ACB i una en l’EuroCup. Els canaris han superat en la competició domèstica el Guipúscoa Basket, el Tecnyconta Saragossa i el RETAbet Bilbao Basket, i a l’EuroCup el Zenit. L’Herbalife Gran Canària ha fitxat el base israelià Gal Mekel (Maccabi de Tel-Aviv), l’escorta suec Marcus Per Eriksson (FC Barcelona Lassa), el pivot Luke Fischer (Universidad de Marquette), el pivot txec Ondrej Balvin (Movistar Estudiantes), l’ala Shaquielle O’Neal McKissic (Usak Sportif) i l’escorta DJ Seeley (Maccabi Fox Tel-Aviv i ex-Manresa). Un bon equip que arriba amb una dinàmica totalment positiva.

Els Colom van gaudir d’un partit “molt especial”

Colom contra Colom i a l’EuroCup. Guille, escorta del BC MoraBanc, i Quino, base de l’Unics Kazan, es van enfrontar per primera vegada en categoria sènior, i ho van fer al poliesportiu d’Andorra. El pare, Quim, exjugador del club, va presenciar el matx des de la seva localitat de soci amb la família. Guille, que no havia jugat cap minut en els tres partits oficials, va sortir en el cinc inicial i va disposar de quatre minuts. Després no va tornar més. No va anotar cap punt, però va fallar un llançament de dos i un de triple. Mentrestant, Quino va demostrar el seu gran talent amb 13 punts, 2 rebots, 3 assistències i 13 de valoració. Va ser aplaudit quan va ser substituït abans que acabés el partit. “Ho vam viure tot plegat amb moltíssima emoció. Va ser més especial del que esperàvem i molt bonic per a tots”, va assegurar el pare de tots dos, Quim, que en acabar el partit va poder gaudir d’un sopar a casa amb quinze membres de la família. Quino i l’Unics van marxar ahir a les set del matí camí de casa.