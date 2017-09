Pendent només d’un darrer amistós, de recuperar lesionats –Burjanadze– i tocats –Stevic i Shurna– i d’encaixar les noves incorporacions d’enguany, que han arribat més tard perquè han disputat l’Europeu –Karnowski i Blazic–, el BC MoraBanc Andorra ha fet una pretemporada per il·lusionar l’afició amb aquest nou projecte.

I és que el conjunt de Peñarroya, que ha hagut de tirar dels joves –Maric, Gacic, Schneider, Aguilar i Tvalabeishvili– per completar els entrenaments i els amistosos, ha disputat fins ara cinc partits amb un balanç de quatre victòries, entre les quals dos triomfs davant l’actual campió de l’ACB, el València Basket, i una única derrota, a Montsó, amb l’Iberostar Tenerife. Les altres dues victòries, davant el Montakit Fuenlabrada al Circuit Movistar a Moralzarzal i davant el Divina Joventut en les semifinals de la Lliga catalana disputades a Sant Julià de Vilatorta.

De les noves incorporacions d’aquesta temporada, només l’ex-Estudiantes Jaime Fernández, l’exblaugrana Moussa Diagne i Vladimir Jankovic han disputat els cinc partits. El base madrileny va arrencar amb força i, conjuntament amb Diagne, va ser, amb 21 punts de valoració, l’home més destacat en el matx contra el Fuenlabrada, en què va anotar 14 punts, va capturar tres rebots i va servir set assistències. L’actuació del nou director de joc del MoraBanc Andorra va ser més discreta en els partits amb València, Joventut i Tenerife, amb valoracions de 6, 5 i -5, i va tornar a millorar en el matx de diumenge novament contra el València, en què va anotar 11 punts i va donar quatre assistències per obtenir un 15 de valoració.

També va tenir un inici força regular Jankovic, amb valoracions de 16, 12 i 18 en els tres primers partits, que va tenir una aportació més discreta en els dos últims enfrontaments, un cas similar al de Diagne, que després de valoracions de 21 i 15 en els primers partits es va apagar en els tres darrers (2, 10 i 9).

L’estatunidenc Shurna ha disputat només els tres primers partits, en què ha demostrat el seu bon canell en el tir exterior i ha obtingut valoracions de 13, 6 i 34. El polonès Karnowski, en canvi, ha jugat els dos darrers partits amistosos del MoraBanc, amb el Tenerife i el València, en els quals ha demostrat la seva capacitat d’intimidació sota la cistella i ha estat capaç d’aportar 14 i 10 punts, respecti­vament.

Entre els jugadors de la temporada passada han destacat especialment Oliver Stevic, amb bons números en els tres primers partits perquè els dos últims no els ha jugat per molèsties físiques, i el txec David Jelinek, especialment en la vessant ofensiva.

El campió ja s’entrena

D’altra banda, i tal com estava previst, l’eslovè Jaka Blazic, medalla d’or en l’Europeu d’Istanbul, ja és al Principat i després de superar l’habitual revisió mèdica ja va fer el primer entrenament amb els seus nous companys ahir a la tarda.

L’aler podria tenir els primers minuts de joc a la pista en el partit d’entrenament a porta tancada que el MoraBanc Andorra jugarà aquesta tarda a Mollerussa contra el CB Clavijo de La Rioja, de LEB Or, o en el darrer amistós que jugaran els homes de Peñarroya abans de debutar a l’ACB, contra el Madrid el primer d’octubre vinent, a les Borges Blanques amb el Tecnyconta Saragossa diumenge que ve.