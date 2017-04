Primer ‘match ball’ a Miribilla

Quatre jornades per al final i el segon repte del curs està a punt de caramel. El Bàsquet Club MoraBanc afronta diumenge a les 12.30 hores el primer match ball per assolir la classificació per disputar el play-off pel títol, i si els de Joan Peñarroya s’imposen al RETAbet Bilbao Basket a Miribilla i si l’UCAM Múrcia perd a casa contra el Tecnyconta Saragossa aconseguirien acabar entre els vuit primers de la Lliga ACB. La dinàmica com a equip forà no convida a l’optimisme, però els de Carles Durán no arriben al partit en el millor moment possible després de perdre sorprenentment contra el Rio Natura Monbus Obradoiro a Bilbao i l’última derrota a la pista del Divina Seguros Joventut. El MoraBanc ho té a tocar.

Tot i així, el director esportiu del club, Francesc Solana, es mostra prudent. “Tal com va la temporada no tenim moltes esperances de treure una victòria fora de casa, encara que hi ha partits que hem competit i hem jugat bé i només ens ha faltat el triomf. La classificació, quan falten quatre jornades, ens dona opcions de quedar en vuitena posició i estem molt contents. És clar que diumenge tenim un partit important”, va assegurar Solana, que no sap trobar una resposta per al que li passa a l’equip quan juga fora de casa, on només ha guanyat a l’ICL Manresa i a l’Herbalife Gran Canària –aquests amb un espectacular partit dels de Peñarroya–. “Si sabéssim què passa intentaríem trobar una solució. Els jugadors se senten molt emparats a casa i molt a gust i a fora de casa ens costa més, i això que hem jugat bons partits.”

Sigui com sigui, la satisfacció per arribar a aquesta situació de poder-se classificar per als play-off pel títol a quatre jornades del final és molt gran. “No està gens malament perquè a la Lliga ACB hi ha sis equips que estan per sobre de la resta i a partir d’aquí els altres equips competeixen. Hi ha un any que li toca al Fuenlabrada i un altre a un altre equip, i aquesta temporada li ha tocat a l’Iberostar Tenerife. Ningú no comptava amb ells i estan entre els grans. L’altra plaça de play-off, de moment, la tenim nosaltres.” Solana també va parlar del mèrit del club. “UCAM Múrcia, Montakit Fuenlabrada o Movistar Estudiantes són equips que, segurament, tenen més pressupost que nosaltres i les seves aspiracions eren entrar en play-off i nosaltres, ara, som davant d’ells.”

La classificació per al play-off pel títol podria donar un altre regal al club: tornar a jugar a Europa. L’última vegada va ser a la Copa Korac el 1995. Aquell equip entrenat per Edu Torres va eliminar a la primera ronda a l’ABC Trodat Wels d’Àustria i als setzens de final el KK Vojdovina. A la lligueta, al grup B no va guanyar cap partit a l’Efes Pilsen, al Cagiva Pallacanestro Varese ni al Panionios grec d’un mite a les banquetes com Dusan Ivkovic i un ex-NBA com Žarko Paspalj. Vint-i-dos anys després podrien tornar a disputar competició europea, però encara és una incògnita. De fet, el Montakit Fuenlabrada va finalitzar vuitè el curs passat i va ser convidat per jugar l’Eurocup després que quatre clubs italians declinessin la invitació. “Hem de veure quin mapa ens porta tot això, perquè encara no estan definides les competicions i si ens hi conviden ja analitzarem si és bo o no és bo per al club. Ara ens toca acabar bé la temporada i lluitar per entrar al play-off, perquè ens ajudarà com a club en la nostra consolidació i també en el nostre creixement. I també gaudir al màxim. Si ens classifiquem per al play-off millor i si no, a seguir...”

El director esportiu del club no nega que l’equip està justet per la baixa de Thanasis Antetokounmpo, un Beqa Burjanadze que s’aguanta amb pinces i també un Gio Shermadini i un Andrew Albicy amb diverses molèsties. “Tenim molts jugadors tocats. Thanasis Antetokounmpo va per sensacions i a Bilbao sembla que estarà al màxim. Hem patit la lesió de Na­cho Martín, un referent, que mai hem utilitzat la seva baixa com a excusa, i després hi ha altres jugadors que estan amb diferents molèsties.” Tot i així, Beqa Burjanadze va jugar malgrat la seva sobrecàrrega al genoll. Tot un exemple.

“L’equip està donant mostres de compromís absolut. Tothom fa passos endavant i fa el que faci falta per guanyar partits. L’exemple de Beqa Burjanadze ens ajuda molt.” I per acabar Solana va parlar de la seva gran aposta, David Walker, que diumenge va anotar 20 punts amb 19 de valoració i jugant en una posició en què no acostuma a estar: ala pivot. “Estic molt content amb Walker. Va donar un recital a la segona part.” El BC MoraBanc s’acosta a un dels objectius que sembla que donaran una embranzida més al seu jove projecte.

El júnior A, campió del seu grup i jugarà fases

L’equip júnior A del Bàsquet Club MoraBanc ha aconseguit, quan falta només una jornada per acabar, el títol de campió del grup 5 del Campionat de Catalunya interterritorial. Els d’Èric Bartolomé han obtingut un balanç de 21 victòries i quatre derrotes i estan a l’espera de conèixer els seus rivals per disputar les fases d’ascens a Preferent. En l’última jornada van perdre contra la UE Claret per 44 a 55 i en partit avançat dissabte es van imposar per 50 a 75 al CB Matadepera. Per la seva banda, el segon equip del BC MoraBanc va assolir un important triomf a la Lliga EBA, amb l’estrena de Xavi Luque a la banqueta, en vèncer el Masnou.

