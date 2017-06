“Qui juga a hoquei patins des de petit somia a arribar a l’OK Lliga”

Entrevista a Gerard Miquel, nou jugador de l’Igualada Calaf Grup de l’OK Lliga

Gerard Miquel serà el tercer Miquel a arribar a l’OK Lliga, la màxima divisió de l’hoquei patins espanyola. El jugador andorrà, de només 19 anys, deixa després de quatre temporades les inferiors de l’FC Barcelona per fitxar per l’Igualada Calaf Grup –tal com va avançar el diari BonDia–. L’internacional fa el salt i militarà al club on va jugar i va guanyar la Lliga el seu pare, Llorenç, a la temporada 1988-89.

Salt a l’OK Lliga amb només 19 anys amb l’Igualada Calaf Grup. Els somnis esportius es van complint...

La veritat és que sí, perquè des de petit tothom que juga a hoquei patins somia a arribar a la màxima divisió, l’OK Lliga, i jo he tingut la sort aquesta que en acabar la Lliga amb l’FC Barcelona B em van trucar de l’Igualada. És cert que tenia altres ofertes, però amb ells va ser la primera reunió que vaig tenir i quan ens vam posar d’acord ho vaig tenir molt clar. Es tracta d’un club històric, maco per jugar, confien bastant en els jugadors joves i podré tenir els meus minuts.

Què el va convèncer per fitxar per un any amb els igualadins dirigits per Ferran López i que va acabar la temporada passada en setena posició?

Més que res ens vam reunir, van posar les cartes sobre la taula des d’un principi i em van explicar l’equip i l’entrenador què hi hauria, i després vaig tenir una segona reunió només amb l’entrenador. Em va parlar del tema esportiu i em va agradar el projecte, amb un objectiu bonic i amb un equip jove. Podré tenir minuts, i això em va decidir fitxar per ells, tot i tenir dues ofertes d’OK Lliga i alguna de Primera Nacional espanyola.

El seu pare, Llorenç, va jugar una temporada, la del 1988-89, a l’Igualada amb Roc Mestres a la banqueta i va guanyar el títol de Lliga. Suposo que li fa especial il·lusió anar a un dels equips on va jugar el seu pare...

Sempre fa il·lusió jugar en el club on també ho ha fet el teu pare. Hi va jugar un any i va guanyar una Lliga. Allà va ser casa seva durant molts anys, ja que també va estar als equips de base de l’Igualada. Això sí, per a mi no va ser un factor clau per decidir fitxar per ells, sinó que m’agrada el projecte.

Han passat més de vint anys des que el seu pare hi va jugar, però què li ha dit del club on ell es va formar?

Des de fa molts anys em parla de l’Igualada, quan el pavelló de les Comes s’omplia per veure l’equip. Sempre em diu que era un club on hi havia moltíssima afició al darrere i ara n’hi continua havent, tot i que no gaire. Ara es tracta d’un club històric, amb un gran palmarès, amb sis copes d’Europa, cinc lligues... Em fa moltíssima il·lusió que un club així et vingui a buscar.

Què n’espera, d’aquest salt a l’OK Lliga procedent del segon equip de l’FC Barcelona?

De moment es tracta d’agafar confiança, anar guanyant minuts i guanyar-me la confiança de l’entrenador. Un cop ja m’hagi assentat com a jugador, ja estigui més segur i m’hagi adaptat a la categoria, ja que és un salt important, créixer com a jugador i com a persona i ajudar l’equip tot el que pugui.

Quatre temporades a can Barça amb molts títols assolits en categories inferiors. Quin balanç en fa?

Durant aquests quatre anys sí que és veritat que hem aconseguit molts títols. Quatre anys es diu ràpid, però quan mires enrere penses que aquest temps ha passat a una velocitat exagerada.

Passar per l’FC Barcelona ajuda després a tenir més sortides i tenir propostes interessants?

Sí. L’FC Barcelona és un aparador i els títols que hem guanyat han fet que la gent de l’hoquei patins es fixés més en nosaltres. Això sí, els títols al final no diuen si ets millor o pitjor perquè el joc l’has d’anar demostrant durant tota la temporada, i això és el que fa que els equips es fixin en un.

El fitxatge estrella de l’Igualada Calaf Grup ha estat Oriol Vives, que torna procedent del Liceo gallec... Quins objectius té el club?

Ara estem classificats per jugar la Copa de la CERS i els objectius encara no els hem establert perquè encara no ens hem reunit tota la plantilla i l’entrenador, però bàsicament el primer objectiu serà la salvació, que ja es dona per feta, tot i que s’ha de lluitar perquè és una competició molt igualada, i després mirar cap amunt, que suposo que serà classificar-nos per a la Copa de la CERS i si podem per a la Champions.

El seu germà, Llorenç, ja va passar per l’OK Lliga amb el Vilafranca, però no va tenir gaire sort... Què li ha acon­sellat?

Em va enviar un missatge i em va dir que gaudís de l’experiència perquè és una cosa única, i sobretot que treballés i que l’any que ve a veure què passa.

Sigui com sigui, és un salt important passar del segon equip de l’FC Barcelona a Nacional espanyola a l’OK Lliga...

T’ho mires fredament i només és una categoria de diferència, però he estat parlant amb jugadors de l’OK Lliga i em diuen que el canvi és molt bèstia perquè el joc és molt més ràpid i diuen que és un canvi important. Suposo que em costarà una mica adaptar-m’hi, però estic segur que amb minuts i confiança m’hi adaptaré.

S’espera tornar a can Barça?

Això mai se sap [somriu]... De moment ara acabo de signar per un any amb l’Igualada i em concentro per fer una bona temporada, però això de tornar mai se sap...

És difícil marxar del Barça?

Quan hi portes quatre anys, i a més a La Masia, i la teva vida l’envolta el Barça, ho trobes a faltar, però al cap i a la fi tots som esportistes i acabarem marxant a altres llocs. És la vida de l’esportista...

I ara es troba en plena selectivitat per apujar nota per fer la carrera de nutrició. Com ho porta?

Avui [ahir per al lector] he tingut tres exàmens, demà [avui per al lector] en tinc tres més i dijous, l’últim. Ho porto força bé i espero treure la nota, més d’un 10, que em fa falta per fer nutrició.