Retorn de Lluís Marín en ‘standby’

El retorn de Lluís Marín a la Copa del Món està en standby. El surfista, que té entre cella i cella competir als propers Jocs Olímpics d’Hivern a Pyeongchang (Corea del Sud) del 9 al 25 de febrer, encara té dolor a l’espatlla. Això sí, després de l’operació les sensacions de Lluís Marín són bones, però no pot confirmar al 100% si competirà a les primeres Copes del Món després de no fer la del mes de setembre, la de Cerro Catedral (Argentina). Les properes són a Val Thorens (12 de desembre), Montafon (17 de desembre) i Cervinia (22 de desembre). “Estic molt millor del que m’esperava. L’espatlla operada s’ha recuperat ràpidament i ara tinc una petita molèstia a un múscul de l’espatlla que em fa tenir una mica de dolor. Això sí, soc optimista per tornar a competir al desembre, tot i així, escoltaré el meu cos per dir si competiré en aquestes tres proves de Copa del Món”, va assegurar Lluís Marín, que ocupa la 38a posició del rànquing i d’aquesta manera té plaça per disputar els Jocs Olímpics d’Hivern 2018 ja que es classifiquen els 40 primers del rànquing. Disputar les proves de Copa del Món li donaria opcions de puntuar més per no perdre aquesta posició. Per tant, Lluís Marín té previst realitzar dues estades consecutives del 6 al 10 de novembre a Pitztal (Àustria) i del 10 al 16 de novembre a Hintertux (Suïssa). A finals de novembre farà una altra estada a Pyhä (Finlàndia). “Cap a principis del mes de desembre prendrem la decisió per si competirem a les proves de Copa del Món. L’objectiu serà arribar amb bones condicions i amb bones sensacions per fer les Copes del Món i assegurar-nos la presència als Jocs Olímpics d’Hivern”, va dir el director tècnic de la FAE, Carles Visa, a la seu del màxim patrocinador de l’equip de surf de neu, MoraBanc.