S’albira una mica de llum a l’ACB

Una mica de llum, però no suficient després de la celebració de l’assemblea general extraordinària de l’ACB a Madrid amb els disset clubs presents, entre els quals el Bàsquet Club MoraBanc, representat pel president, Gorka Aixàs; el director esportiu, Francesc Solana, i el gerent, Sergi Romero. Aquesta vegada no hi va haver una espantada dels equips d’Eurolliga com l’FC Barcelona Lassa, el Reial Madrid, el Baskonia i tampoc el nouvingut, l’Unicaja de Màlaga. Tot va començar amb l’informe del president de l’ACB, Francisco Roca, que va explicar l’estat de les converses amb el Consell Superior d’Esports (CSD) i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Roca va reiterar el compromís del secretari d’Estat per l’Esport d’Espanya d’exercir de mitjancer en el problema intern que va sorgir el 9 de maig passat, quan els tres equips d’Eurolliga van amenaçar de marxar de la Lliga Endesa, així com en el referent a ascensos, descensos i normes d’accés a la competició. En els propers dies estan previstes reunions entre el CSD, la FEB i ACB, i com va dir l’Audiència Nacional l’ACB té competències privades pròpies per regular i organitzar les seves competicions en considerar bona la decisió de l’ACB el 2014 de no inscriure el Bilbao Basket. De fet, el Jutjat Central del Contenciós-Administratiu va ratificar la sentència del 2016 i va refusar l’apel·lació del ministeri d’Educació, Cultura i Esports i va quedar condemnat aquest a pagar les despeses del procés.

En l’assemblea es va autoritzar la renovació amb Endesa per les properes quatre temporades, per 19 milions d’euros, i també amb Movistar. Econòmicament, una bona notícia per a l’ACB. També es va aprovar el pla estratègic establint un pla de negociació amb el CSD i la FEBA respecte al nombre d’equips participants i les condicions d’accés a la competició en les temporades vinents i, encara més important, es va aprovar el repartiment econòmic per a la temporada 2016-17, basat en un model similar al del curs passat. Per tant, el campió de la Lliga ACB rebrà el 5,45% dels beneficis; els classificats del segon al vuitè, el 5,65%; i els que acabin entre el novè i el dissetè lloc, el 5,45%, i també amortitzar el valor del 18è lloc per a altres inversions de l’ACB.

L’últim punt de l’ordre del dia va ser autoritzar la interposició d’un recurs per la resolució de la CNMC i també impugnar qualsevol resolució o decisió que hi tingui relació. Per tant, continuarà sent un estiu llarg per a l’ACB i un nou capítol es viurà el 12 de juny amb una assemblea general.

Per al nou format de la competició el president Roca dona tres opcions: Lliga de 16, 17 o 18. Els grans en volen una de 16 i els petits, de 17 o 18. Es treballa per fer més curt el calendari traient els quarts de play-off, rebaixant els partits de cada ronda o jugant una final a quatre. I també s’estudia un nou cànon perquè, segons Roca, ha quedat desfasat, i s’analitza un nou concepte de cànon. De moment, posicions distanciades.

Sergio Llull, MVP Movistar de la Lliga Endesa 2016-17