Quatre temporades de blaugrana i salt a l’OK Lliga. Gerard Miquel, de només 19 anys, deixa l’FC Barcelona per fer el salt a la màxima competició de l’hoquei patins espanyol i, segons ha pogut saber el diari BonDia, el seu nou equip podria ser l’Igualada HC Calaf Grup.

Gerard Miquel, que aquesta temporada ja feia el salt a la categoria sènior, busca una nova aventura lluny de can Barça després de jugar a cavall del júnior i del segon equip i fer entrenaments amb el primer equip dirigit per Ricard Muñoz –que deixa també la banqueta blaugrana en acabar el curs–. En aquestes quatre temporades, Miquel ha estat tot un col·leccionista de títols amb tres campionats de Catalunya i dos d’Espanya, amb un sotscampionat d’Espanya. Ara tindrà l’oportunitat de gaudir de l’OK Lliga i en un equip on podrà disposar de molts minuts.

FOTO: LUIS VELASCO