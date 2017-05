Saltant obstacles i batent rècords

Fa tres anys feia natació sincronitzada, però fent figures a l’aigua no acabava de gaudir com volia. La seva germana li va dir que provés l’atletisme, que era divertit. Dit i fet. Carla Luque només té 17 anys i un currículum esportiu encara per omplir. De moment, ja ha superat dues vegades el rècord d’Andorra absolut en la prova de 400 metres tanques. No és gaire habitual tenir atletes del país que apostin per saltar obstacles, i a Luque li va agradar des del primer dia. A Mollet del Vallès, en la final D del Campionat de Catalunya de clubs, va batre per segona vegada el rècord d’Andorra absolut amb un temps d’1.07,39. L’anterior rècord, que li pertanyia a ella, estava en 1.09,15, que superava els 1.09,69 de Carmen Domenjó.

“No tenia com a objectiu batre rècords quan vaig començar a fer atletisme, però vas a entrenar cada dia i al final cada dia et va una mica millor”, va dir Luque, que estudia primer de batxillerat i es va quedar un xic lluny de classificar-se per als Jocs dels Petits Estats a San Marino. “Era un objectiu que no tenia, ja que havia de baixar cinc segons la meva millor marca de l’any i al final m’hi vaig quedar a tres segons.” Ja pensa en reptes d’alta volada, com els propers Jocs dels Petits Estats i, després, els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. “M’entreno en solitari, amb l’entrenador Kevin Poulet, perquè tres amigues que van començar amb mi van marxar a estudiar a fora. Psicològicament és molt dur, però vull dedicar-me a l’atletisme i especialitzar-me en les proves de 400 i 100 tanques, i potser en els 800 en què em vol provar el meu entrenador.” Té molt de futur. De moment, seguirà saltant obstacles i potser batent més rècords...