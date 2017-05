A San Marino amb 49 esportistes

Els Jocs dels humils s’acosten. Del 29 de maig al 3 de juny San Marino acollirà els millors esportistes dels vuit països més petits d’Europa, que competiran en un total de tretze esports diferents. La delegació andorrana, que tindrà com a cap de missió l’expresident de la Federació Andorrana de Natació (FAN) Aitor Osorio, estarà formada per 61 persones, amb 49 esportistes i 12 tècnics, tal com va anunciar ahir en un comunicat el Comitè Olímpic Andorrà (COA). Una delegació que supera la dels últims Jocs, a Islàndia el 2015, en què van competir 40 esportistes i hi va haver 11 tècnics.

L’esport en què hi ha més esperances de medalla dipositades i que més ha crescut en nombre d’esportistes és l’atletisme, amb onze atletes, quatre més que a Islàndia. Miquel Vílchez competirà en salt de perxa i en el relleu 4x100 amb Mikel de Sa, Kevin Poulet i Leo Sangrà. No hi faltarà dos atletes que estan protagonitzant els millors resultats de l’atletisme andorrà, Pol Moya en els 800 i els 1.500 metres i Clàudia Guri en salt d’alçada. El veterà Toni Bernadó afrontarà uns nous Jocs dels Petits Estats als 50 anys i competirà als 10.000 metres. Marcos Sanza farà doblet als 10.000 i als 5.000 metres a la recerca de metalls. Una novetat per a aquests Jocs serà Dayane Huerta, que correrà als 800 metres i serà la segona representant femenina amb Clàudia Guri després de les baixes de Cristina Llovera i Fanny Sebastián. Dos atletes repescats a última hora són el jove Nahuel Carabaña, que es va quedar a tocar de la mínima als 3.000 obstacles, i també ha entrat el migfondista Carles Gómez per competir als 1.500 metres. “L’atletisme puja fort i sembla que tenim una bona fornada d’atletes. Hi ha un equip molt maco i amb opcions d’assolir medalles”, va assegurar el president del COA, Jaume Martí.

L’equip de bàsquet, que està pendent de la classificació del BC MoraBanc per al play-off pel títol i té el segon equip jugant el play-out per no baixar a Copa Catalunya, ha fet una llista de disset jugadors, però no és definitiva. “En bàsquet encara no sabem amb quins jugadors hi anirem perquè estem pendents del primer i del segon equips”, va dir Martí. El que sí que és segur és que David Navarro no hi anirà tot i ser a la llista perquè hi va renunciar per motius personals.

Una altra opció de metall és de l’equip de vòlei platja format per l’incombustible Geni da Silva. Als 49 anys formarà parella, com ja és habitual, amb Xavi Folguera. El jugador andorrà acaba de fitxar pel Volley Menen de la lliga belga. Ells buscaran defensar l’or assolit a Islàndia 2015. “Tots sabem que aquest equip és una garantia de bons resultats”, va indicar el màxim mandatari del COA.

En ciclisme la delegació també puja amb força, amb sis noies i una noia. En ciclisme en ruta l’equip estarà representat per Julio Pintado, Guy Díaz, Òscar Cabanas i Albert Gómez. En la prova de contrarellotge hi haurà tot un clàssic com David Albós i també repeteixen Julio Pintado i Òscar Cabanas. A San Marino hi haurà BTT, amb Guy Díaz en cross-country, el jove Kilian Folguera i, després de molts anys sense representant femenina, Yolanda López, que competirà en ruta i en contrarellotge. “Hem aconseguit també tenir un equip nombrós respecte als últims Jocs.”

En judo, la representació serà de set lluitadors: els nois Marc Reig, Fabián Ramos, Iván García i Karim Nsir i les noies Lia Povedano, Alda Babi i Laura Sallés. “Tenim esperances d’aconseguir bons resultats, tot i la joventut d’alguns d’ells.” En natació cau per lesió Éric Fernández, però aniran a San Marino Laia Rodríguez, Lea Ricart, Mònica Ramírez i Nàdia Tudó, que es troba als Estats Units combinant els estudis amb entrenaments i competicions. “No tenim cap noi per la lesió d’Èric Fernández, però hi van tres joves nedadores.” Per primer cop hi haurà equip de petanca, amb Bruno Santmann i Frederic Breton. En tennis és baixa Jean Baptiste Poux i el substitueix el jove Èric Cervós, que completa l’equip amb Laurent Recouderc i Judit Cartañà. “És una llàstima la lesió de Poux, però Recouderc està molt il·lusionat.” I en tir no hi faltarà Esther Barrugués. “Quin és l’objectiu? A mi m’agradaria una medalla més d’or.” A Islàndia 2015 es van guanyar onze metalls: quatre ors, una plata i sis bronzes. Ara, a superar l’objectiu a San Marino 2017.