Segon metall per a Xavier Cornella

Un metall més de Xavier Cornella en la segona jornada del Trofeu Borrufa. L’esquiador andorrà U16 va endur-se la medalla de bronze en el gegant de la seva categoria després de fer un temps d’1.52,39, a 0,63 del guanyador de l’or, l’hongarès Andras Tausz. El podi el va completar el català Guillem Bosch en segon lloc i després de l’andorrà van acabar Jordi Beascoechea i el rus Aleksander Galiakbarov. La representació andorrana va deixar altres resultats, però aquests lluny del podi, com el vuitè lloc de Pau Plana o la tretzena posició d’Arnau Mas. Més lluny van acabar Roger Bartumeu, en 32è lloc, i Francesc Martí, en 38è, i no van acabar la primera mànega Oriol Sebastià, Albert Torres i Edgar García.

L’altre metall de la segona jornada en clau andorrana va ser per a Iria Medina, que va acabar en cinquena posició en l’eslàlom U14. L’andorrana va fer un temps d’1.23,13 a 4,87 de la campiona, l’hongaresa Noa Szollos. El podi va estar format per la danesa Clara-Marie Vorre en segona posició, la britànica Sophie Foster en tercer lloc, la italiana Camilla Pasetti en quart i tot seguit l’andorrana. En aquesta prova també va destacar el sisè lloc d’Adelaida Pallàs, a 5,21 de la primera, i no va acabar la primera mànega Daniela Chato i Jordina Caminal la segona.

En el gegant U16 femení es va quedar a les portes del podi Carla Mijares, que va finalitzar en sisena posició a 5,60 de la guanyadora de l’or, la també hongaresa Zita Toth, que va tenir la companyia al podi de la portuguesa Vanina Guerillot, la ucraïnesa Tetiana Knopova, la britànica Olivia Foster i la danesa Marie-Soe Valde. La victòria de l’hongaresa va ser espectacular, ja que va avantatjar la segona classificada en 3,49 i la tercera en 5,17. En aquesta prova Xènia Rodríguez va ser 12a, Thais Estrada 21a i Júlia Bellsolà 25a.

En l’eslàlom U14 masculí el millor andorrà va ser Joel Fonseca, que va acabar en desena posició, a 4,91 del primer, que va ser el britànic Ted Slade, que es va imposar al davant de l’italià Leonardo Rigamonti, el francès Evann Iraola, l’esquiador de Nova Zelanda Sam Hadley i l’holandès Jilles Douze. Per part andorrana també van competir Lluís Torres, que va ser divuitè, Aritz Álvarez, que no va acabar la primera mànega, i Iu Escabrós, que no va completar la segona.

Avui és el torn de la combinada U14 a Les Canals i la U16 a la Portella del Mig.

Àxel Esteve, sisè en un eslàlom FIS

A prop del podi. Àxel Esteve es va quedar a només tres posicions de pujar al podi en l’eslàlom FIS que es va disputar a Vars (França). L’esquiador andorrà va acabar en sisè lloc amb un temps d’1.36,33, a 1,09 del primer classificat, el francès Clement Noel. Per la seva banda, Josh Alayrach va finalitzar en 23a posició amb 1.38,57, a 3,33 del primer. Robert Solsona i Xavier Salvadores no van poder completar la segona mànega. En esquí de fons, Carola Vila i Irineu Esteve ja es troben als Estats Units per disputar els Mundials júniors a Park City.

Foto: Toni Grases