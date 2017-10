Seguir existint, l’única celebració

El club esportiu més històric del país va complir 75 anys. I ho fa sense cap tipus de festa preparada. L’única celebració, s’assegura dins del club, és continuar existint. La motxilla en forma de deute generats per anteriors juntes no dona permís al club per tenir gaires alegries econòmiques. Això sí, el primer equip del club que milita a primera catalana està invicte al grup 2 amb dos empats i dues victòries. Els de Marc Castellsagué tenen tres partits ajornats i dissabte reben la UE Sants, que va deixar sense ascens a tercera divisió als andorrans i després els barcelonins van perdre en la promoció contra el Reus B.

Esportivament tot funciona i l’actual junta directiva continua fent mans i mànigues per pagar tot el deute reconegut de juntes anteriors. La plantilla d’aquesta temporada està farcida de jugadors del país i molts d’ells internacionals amb l’absoluta i també amb la sub-21. El tècnic Marc Castellsagué s’ha hagut d’adaptar a tot en una plantilla curta i amb molts jugadors joves. Cap fitxatge, tot i que ningú diria que no a un davanter centre, però els diners a caixa són els que són. Tant és així que no hi haurà cap tipus de celebració per als 75 anys del club. Continuar existint, després de tot el que ha passat i està passant l’FC Andorra, és ja una celebració i tot un regal. L’objectiu del primer equip per aquesta temporada serà assolir la permanència i, de moment, la força d’aquest grup continua estant intacta tot i els cops durs que reben, com el que va passar el curs passat amb la sobtada mort del tècnic Emili Vicente abans d’afrontar el partit més important per lluitar per l’ascens a tercera.

L’actual junta directiva presidida per Albert Ferré, a banda de lluitar per eixugar el deute de l’entitat, també treballa per no crear més deute i aquesta fita l’està aconseguint, i això que mirant les etapes anteriors semblava impossible. La plantilla és la que és, però hi ha confiança cega en el cos tècnic i en els jugadors, que com sempre estan demostrant ser una gran família i un bon grup. Pujar a tercera divisió, el gran anhel d’aquesta entitat, està en stand-by. No és una època per fer celebracions. El 75è aniversari ha passat amb més pena que glòria, però el que és important és que l’entitat esportiva més antiga del país continua bategant i això és perquè alguns estan capficats en què així sigui.