Un total de 27 persones van assistir al seminari de boxa als Serradells realitzat per l’exboxejador J.M Guerrero, un dels millors exboxejadors d’Espanya. Aquest seminari va servir per assentar les bases per poder començar a competir amb totes les garanties i rebre com menys cops millor. La boxa de J.M Guerrero és intel·ligent per rebre els menys cops possibles.