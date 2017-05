Sense podi, però dintre el top 10

L’inici de curs de Ferran Teixidó no va ser el desitjat pel veterà corredor de l’equip nacional de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). El corredor andorrà, que defensa per segon any consecutiu la tercera posició de la Copa del Món en la modalitat vertical, es va quedar fora del podi al quilòmetre vertical de la Transvulcania. Teixidó va completar els 7,6 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1.203 metres amb un temps de 52.21 i no va poder millorar el que va fer l’any passat, en què va acabar amb un crono de 50.51.

La victòria va ser per a l’actual campió del món, el noruec Stian Angermund-Vik, que va complir el seu paper de favorit i va batre, fins i tot, el rècord de la prova amb un 47.22, seguit del quatre vegades campió del món, el corredor de curses de muntanya de Burgos Luis Alberto Hernando. El guàrdia civil instal·lat a Jaca va fer un temps de 48.39. Als 39 anys va imposar un ritme infernal des de bon començament i només va ser superat pel campió del món noruec. El tercer classificat va ser el colombià Saúl Padua, que va guanyar en la prova de l’any passat. El corredor de Bogotà va fer un temps de 50.41, lluny dels 48.43 de quan va guanyar el 2016.

En categoria femenina, la victòria va ser per a la menuda japonesa Yuri Yoshizumi, però es va quedar lluny del rècord amb un temps de 59.28. La segona posició va ser per a una vella coneguda, l’excorredora de la FAM Stéphanie Jiménez. I això que quan va sortir de meta va caure una de les pantalles gegants i va deixar ferits, tot i que no de gravetat, dos nens. Stefi va fer un temps d’1.01.18 h. La tercera va ser la txeca Zuzana Krchová amb 1.04.33 h.

Per la seva banda, el germà de Ferran Teixidó, Xavi, competeix demà a la ultramarató de la Transvulcania, de 74 quilòmetres i 4.350 metres de desnivell.

FOTO: Trailcyl.com